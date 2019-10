El faro del histórico Palacio Barolo se iluminará de rosa para concientizar sobre el cáncer de mama

El Faro del histórico Palacio Barolo, un icono porteño situado sobre la avenida de Mayo, se iluminará de color rosa durante todas las noches de octubre para concientizar en la prevención del cáncer de mama, la principal causa de muerte por tumores en la Argentina.



Así, este simbolo porteño se sumará a través de la campaña #Iluminate a otros edificios emblemáticos del mundo como el Empire State, la Torre Eiffel, el Cristo Redentor, la Torre de Pisa; entre otros, para "llamar la atención de la población y crear conciencia en una acción sanitaria que no tiene fronteras", informó el Palacio Barolo Tours en un comunicado.



“Sabemos que el cáncer de mama es la principal causa de muerte por tumores en mujeres, sólo el 1% se presentan en hombres, por eso es tan necesario continuar concientizando sobre esta enfermedad a toda la sociedad”, afirmó Miqueas Thärigen, mastólogo y CEO, de Palacio Barolo Tours.



Indicó además que “iluminar nuestro Faro de rosa es también un homenaje a cada luchadora que padece esta patología además de un recordatorio de la importancia de la detección temprana, única herramienta para salvar vidas".



El médico destacó que "si 1 de cada 8 mujeres se les diagnostica con



cáncer de mama invasivo en el transcurso de su vida, eso indica que hay muchas personas que están en riesgo de contraerlo. Detectarlo a tiempo es clave para sobrevivirlo".



La campaña incluirá audiovisuales con dron, dibujos de arquitectos que coronan con acuarela en rosa el faro, imágenes de expertos en fotografía nocturna", mientras que el cierre de la campaña será el 25 de octubre a las 19 donde se desarrollará un concierto del coro y orquesta de niños de la Fundación Margarita Barrientos, con entrada libre y donación de alimento no perecedero y artículos de librería a beneficio de esta entidad.



Tanto el lazo rosado como la iniciativa de iluminar en rosa los edificios fue creado por la vicepresidente del Grupo Esteé Lauder, una mujer que fue diagnosticada precozmente con cáncer de mama y creyó, en 1992 cuando aún no estaban instauradas las acciones preventivas en salud, que éstas eran la clave para afrontar esa enfermedad.