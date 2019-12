El fiscal del caso Lebbos irá a juicio por irregularidades en la investigación

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El fiscal que tuvo a su cargo la investigación del crimen de Paulina Lebbos, la estudiante de 23 años asesinada en Tucumán en 2006, será sometido a un juicio oral desde marzo del año próximo acusado de haber cometido irregularidades durante la instrucción del caso, informaron fuentes judiciales.



Se trata del ahora ex fiscal Carlos Albaca, quien será juzgado por la sala I de la Cámara Penal, acusado de los delitos de "incumplimiento de deberes de funcionario público y encubrimiento agravado" del crimen de la joven.



Esta mañana, los camaristas Pedro Roldán Vázquez, Diego Lammoglia y Stella Maris Arce, establecieron que las audiencias comiencen el 25 de marzo próximo a las 16.



En tanto, ex fiscal Albaca será defendido por el abogado Manuel Pedernera.



Este es el tercer juicio oral y público que se realiza en la provincia por el encubrimiento y asesinato de Paulina Lebbos.



El primer debate se desarrolló entre fines del 2013 y principios de 2014 y tuvo como imputados al ex comisario Enrique García, el ex oficial Manuel Yapura y el ex policía Roberto Lencina, quienes fueron condenados por el "encubrimiento" del crimen de Paulina, por fraguar actas de la declaración de un testigo y del hallazgo del cadáver.



García fue sentenciado a 5 años de prisión, Yapura a 4 años, mientras que Lencina a dos años de prisión condicional.



El segundo juicio oral que estuvo a cargo de la sala III en lo Penal de la ciudad de Tucumán, comenzó a principios del 2018 y se extendió un poco más de un año.



En ese debate fue absuelto Roberto Luis Gómez, quien había llegado acusado de ser "partícipe secundario de la privación ilegítima de la libertad, seguida de muerte" de Lebbos.



En tanto, el tribunal condenó a seis años de prisión al ex jefe de policía Hugo Sánchez y al ex secretario de Seguridad Eduardo Di Lella, acusados del encubrimiento del crimen.



Los jueces también condenaron por el mismo delito al ex subjefe de policía Nicolás Barrera, a 5 años y 6 meses de prisión; al ex subjefe de la Regional Norte Rubén Brito, a 5 años y al ex policía Waldino Rodríguez, a 3 años de prisión condicional.



Tanto Sánchez, como Di Lella, Barrera y Brito fueron funcionarios del ex gobernador de la provincia José Alperovich, actualmente senador con licencia otorgada por la Cámara Alta, tras haber sido denunciado por abuso sexual por su sobrina segunda.



El crimen ocurrió el 26 de febrero de 2006, cuando Paulina Lebbos salió de un boliche de la zona conocida como el ex Abasto, en la capital tucumana, adonde había ido a bailar con su amiga Virginia Mercado.



Según determinaron los pesquisas, alrededor de las 6.30 de ese día, ambas subieron a un remís color bordó: Virginia descendió primero en su domicilio de La Rioja al 400 y Paulina siguió viaje hasta la casa de su novio, aunque nunca llegó a destino.



Después de 13 días de búsqueda, la joven fue hallada asesinada al costado de la ruta provincial 341, a la altura de Tapia, a unos 30 kilómetros de la capital tucumana.