El flamante partido feminista de Chile aspira a incidir en la redacción de una nueva Constitución

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El nuevo Partido Alternativa Feminista (PAF) de Chile busca ser protagonista en la redacción de la nueva Constitución, afirmó su presidenta, Rosa Moreno, en una entrevista con Télam, en la que se refirió al movimiento feminista y la crisis que tiene en jaque al país por el modelo impuesto por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y legitimado por los partidos políticos tradicionales desde la vuelta de la democracia.



Moreno, licenciada en Ciencias Políticas de 64 años, contó que estaba preparándose para jubilarse a los 65 años pero su vida cambió y se metió en una vorágine que va desde juntar la firmas necesarias para formalizar la inscripción del PAF hasta hacer campaña para la aprobación del cambio de constitución y presentar una lista de constituyentes para participar en el proceso de una nueva Carta Magna.



El PAF se gestó después de la masiva manifestación feminista del último 4 de diciembre frente al Estadio Nacional, donde diez mil mujeres interpretaron la performance "Un violador en tu camino", del colectivo Lastesis, viralizado a través de redes sociales en varios países y considerado un himno feminista. En sus estatutos busca que la directiva sea elegida anualmente, para que las bases tengan el poder en el partido.



La presidenta del PAF dijo ser parte de "una generación que vivió la Unidad Popular (coalición de partidos de izquierda que llevó a Salvador Allende al poder en 1970), la dictadura y el exilio (en Bélgica durante 21 años)".



También formó parte de Greenpeace Chile.



Pese a los recuerdos amargos del pasado, se mostró optimista con el plebiscito del 26 de abril, que puede abrir el proceso para un cambio total de la Constitución creada por la dictadura de Pinochet en 1980, ya que es un "corsé que no permite avanzar al país".



Télam - Posiblemente la nueva Constitución sea firmada por el presidente Sebastián Piñera, ¿qué opina?



Moreno- Quien firma una constitución, tal como nosotras queremos que sea, me da lo mismo, mientras la nueva constitución sea la ley que nos va a regir al navegar. Aunque tengo un sentimiento encontrado porque Piñera tiene una responsabilidad enorme en todas las muertes, la represión, los heridos, todas las personas presas que ha habido.



T- ¿Lo ve como el máximo responsable?



M- No sólo el ministro del interior, los carabineros o los militares, él es el jefe del Estado y debería responder. Son tan graves las violaciones a los derechos humanos que en un país donde hubiera menos poder presidencial tendría que haber renunciado hace tiempo.



T - ¿Cuál es el perfil de las integrantes del PAF?



M - Todas venimos de esta desconfianza generalizada de los partidos y esa manipulación que todos sienten que están haciendo los políticos. El PAF se enfoca en el tipo de sociedad que queremos como feministas, donde no debe haber violencia sobre ningún cuerpo, típico principio feminista, y no sólo hacia las mujeres, sino hacia otros sectores que están siendo discriminados.



T - ¿A qué país aspiran?



M- Queremos un país solidario, inclusivo, un país en el que las decisiones vengan desde las localidades y no del centro de Santiago.



T- El PAF ya entregó los estatutos al Servicio Electoral de Chile y ahora deben reunir miles de firmas en tres regiones geográficamente contiguas para formalizarse legalmente como partido e inscribir a sus candidatos para la elección de octubre de la eventual Asamblea Constituyente. ¿Cómo va esa tarea?



M- Ha habido tal entusiasmo en hacer este partido que vamos camino a hacer una estructura para largo plazo, pero por ahora el objetivo en que nos concentramos es la nueva Constitución. Si funcionamos correctamente, vamos a seguir adelante.



T- ¿Ya se plantearon una política para acceder al Parlamento en los comicios de 2021?



M- Lo hemos conversado, pero todavía queda mucho tiempo. Todas venimos de una decepción muy grande por estos últimos 30 años de la Concertación y de la derecha que tiene posiciones muy conservadoras, muy contrarias al feminismo. Aunque también hay una decepción muy grande con el Frente Amplio, porque aunque tienen algunos principios que se asemejan a los nuestros, su funcionamiento siempre ha sido jerárquico y patriarcal, donde no se discutía mucho con las bases.



T- O sea que no se plantean la opción de alguna alianza...



M- Por el momento, no nos vamos a acercar a esos partidos. Queremos nuestra propia forma de ser, de organizarnos y ver realmente después si es que tenemos conversaciones y en base a que, no porque nos sintamos de izquierda, de derecha o de centro, vamos a tener una alianza con alguien. El PAF surge a partir del estallido social y si ves las manifestaciones de octubre, no se hablaba de la derecha ni de la izquierda.



T- ¿Qué proponen para la nueva Constitución?



M- La educación debe ser pública, gratuita, no sexista y para todos los chilenos, no importa el nivel de ingreso de los padres. También hay que cambiar todo el sistema de pensiones en el país y se debe trabajar para que haya mayor seguridad social para los chilenos y mayores salarios para que las personas puedan bajar su nivel de endeudamiento.



T- ¿Todo eso desde la letra constitucional?



M- Queremos cambiar los principios básicos del país, con la constitución, y luego hablar del tema de las leyes y el trabajo que viene es enorme.