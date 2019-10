El Frente de Todos ganó las elecciones presidenciales y las legislativas en Tierra del Fuego

El Frente de Todos ganó hoy las elecciones nacionales en Tierra del Fuego con el 56,94% de los votos para presidente, con el 41,04% en la categoría de senadores y con el 38,57% en la de diputados.



En segundo lugar, Juntos por el Cambio alcanzó el 26% en la elección presidencial y el 22,64% y el 23,69% en los dos rubros legislativos, según datos oficiales de la Justicia Electoral escrutadas el 94% de las mesas.



De esta forma, la fórmula conformada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner triunfó en las elecciones fueguinas al obtener 54.979 votos (el 56,94%) contra 25.105 (el 26%) del binomio oficialista nacional conformado por el presidente Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto.



El tercer lugar fue para Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey (del frente Consenso Federal) que obtuvo 7.410 votos (el 7,67%), la cuarta posición fue para Juan José Gómez Centurión (Frente NOS, 3.671 votos, 3,80%), en quinto lugar para José Luis Espert (2.696 votos 2,79%) y el sexto lugar para Nicolás del Caño del Frente de Izquierda de los Trabajadores (2.681 votos, el 2,77%).



Por su parte, en las elecciones legislativas del distrito, el Frente de Todos triunfó con la lista a senadores encabezada por el diputado nacional Matías Rodríguez y con la lista para diputados liderada por la actual gobernadora Rosana Bertone.



En la distribución de bancas, el mismo espacio consiguió dos de las tres bancas de senadores en disputa, y una le correspondió al candidato de Juntos por el Cambio, el diputado provincial por la UCR, Pablo Blanco.



En tanto, el Frente de Todos se quedó con una de las tres bancas de diputados, y las restantes fueron para el dirigente Juntos por el Cambio, Federico Frigerio y para la ex senadora Mabel Caparrós, del frente "Vamos todos a vivir mejor" que responde al gobernador electo Gustavo Melella, que quedó en tercer lugar con 16.924 votos (el 20,47%).



"Consenso Federal" cosechó 7.494 votos (8,74%) en la nómina de senadores encabezada por el actual vicegobernador fueguino Juan Carlos Arcando y 6.226 votos (7,48%) para la de diputados, liderada por Fernando Temari.



El Partido Social Patagónico (PSP) de la ex gobernadora Fabiana Ríos consiguió 4.697 votos (5,44%) para su propia candidatura a senadora nacional y 4.558 votos (5,47) para diputados encabezado por la dirigente Malena Teszkiewicz.



A su vez, el Partido Obrero obtuvo 2.739 votos (3,17%) para senadores nacionales y 3.542 votos (el 4,25%) para diputados.



Referentes del Frente de Todos en la provincia celebraron esta noche el triunfo de la fórmula presidencial y también la victoria de los candidatos a senadores y diputados de esa fuerza política.



El diputado Matías Rodríguez, quien encabezaba la lista de senadores evaluó la jornada de "histórica para el país" y que el resultado lo "llena de felicidad y esperanza".



"Argentina se va a poner de pie a partir de hoy. Y tanto Alberto como Cristina van a llevar adelante esa tarea", aseguró Rodríguez.



El dirigente mencionó que espera formar parte de un Congreso que "otorgue derechos y no que los restrinja como ha sucedido en estos cuatro años".



Por su parte el reelecto intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, máximo referente de "La Cámpora" en la provincia, también se mostró "emocionado" por el acto electoral y calificó el resultado como "un mensaje contra las políticas de ajuste".



"A nivel nacional, el Frente de Todos ha realizado una elección extraordinaria, y a en el caso de Tierra del Fuego también", señaló Vuoto.