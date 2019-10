El Frente de Todos se impone con el 47,67% de los votos en Neuquén

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Frente de Todos se imponía hoy con el 47,67% de los votos ante Juntos por el Cambio que sumaba 37,35% al contabilizar el 93,64% de las mesas escrutadas, según datos oficiales del escrutinio provisorio.



Le seguían Consenso Federal con 6,30%; Frente de Izquierda y de trabajadores-Unidad con 3,75%; Frente Nos 2,89% y Unite con 2,01%.



El candidato a senador del Frente de Todos en Neuquén, Oscar Parrilli, celebró el resultado obtenido en las urnas y manifestó que “es el mejor homenaje que podemos hacerle a Néstor (Kirchner), es una fecha muy especial para todos nosotros”, en referencia al noveno aniversario de la muerte del ex presidente que coincidió con la jornada electoral.



“Estamos absolutamente felices y contentos con este resultado y obviamente con el compromiso que significa comenzar a gobernar el país a partir del 10 de diciembre”, expresó.



El ex secretario de la Presidencia destacó que “estamos muy contentos porque la unidad que logramos en Neuquén como un espejo de lo que hizo Cristina a nivel nacional, ha dado sus frutos hoy. Con Silvia (Sapag) vamos a ser los senadores de la provincia de Neuquén y Darío (Martínez) diputado nacional”.



En la categoría a senador, el Frente de Todos obtenía el 35,66%, resultado que le habilita dos bancas en la Cámara Alta que serán ocupadas por Parrilli y su compañera la ex senadora Silvia Sapag, hija del extinto caudillo y cinco veces gobernador de Neuquén del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Felipe Sapag.



En tanto, Darío Martínez, quien asumió su mandato en 2017, con el 36,43% de los votos obtuvo una banca para diputado.



La tercera banca de la cámara alta fue para la senadora del MPN y candidata de Juntos por el Cambio en Neuquén, Lucila Crexell que obtuvo el 32,50% de los votos, dedicó su triunfo a “(Horacio) ‘Pechi’ Quiroga”, quien falleció el 12 de octubre.



Crexell señaló que “se viene una etapa en la Argentina donde necesitamos conciliar y no seguir dividiendo; tenemos que erradicar la cultura del odio, tenemos que erradicar la cultura de los prestigios, debemos apegarnos a la ley y a las instituciones republicanas”.



“Tenemos la esperanza de llevar adelante una propuesta con mucha fortaleza para los próximos cuatro años”, concluyó.



La lista de Juntos por el Cambio (Mauricio Macri-Miguel Ángel Pichetto) en las PASO estuvo encabezada para el Senado por el intendente de Neuquén y presidente de Cambiemos, Horacio "Pechi" Quiroga, quien falleció el sábado 12 de octubre, motivo por el cual su foto y nombre aparecieron en las boletas.



Tras un fallo de la Cámara Electoral, Crexell lo reemplazó y Pablo Cervi la acompañó como segundo candidato.



Cabe señalar que con el 32,90% de los votos, Juntos por el Cambio se quedó con la segunda banca para diputados que será ocupada por Francisco Sánchez.



En tanto, el Movimiento Popular Neuquino que no apoyó a ninguna fórmula presidencial y participó con la denominada boleta “corta”, con el 20,51% de los votos el partido provincial se quedó sin representantes en el Senado.



El partido provincial postuló para su reelección en el Senado al titular del sindicato del Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Guillermo Pereyra, acompañado por la ministra de Turismo de Neuquén, Marisa Foccarazo.