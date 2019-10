El Frente de Todos triunfó en Jujuy para presidente y se disputa voto a voto en diputados

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El Frente de Todos le ganaba esta noche por cinco puntos a Juntos por el Cambio en la categoría presidente y por apenas dos puntos en la de diputados nacionales, escrutado el 94,67% de los votos en la provincia de Jujuy, con lo cual la oposición ratificaba el triunfo obtenido en las PASO en agosto.



Al hablar tras conocerse los datos oficiales, el gobernador Gerardo Morales felicitó al presidente electo, Alberto Fernández, quien “hizo una gran elección en todo el país”, y al primer mandatario, Mauricio Macri, quien dio muestras de “capacidad de liderazgo” después de las primarias.



En esta categoría, el Frente de Todos se imponía con 196.882 votos (46,12%) contra 177.071 (41,48%) de la fórmula Mauricio Macri-Miguel Pichetto.



Consenso Federal (Roberto Lavagna-Juan Urtubey) conseguía 26.010 votos (6,01%), el Frente NOS (Juan Gómez Centurión-Cynthia Hotton) sumaba 10.231 (2,36%), el FIT Unidad de Nicolás Del Caño - Romina Del Plá lograba 8.932 votos (2,06%) y el Frente Unite (José Espert - Luis Rosales) 8.360 votos (1,93%).



Morales, quien fue reelecto este año con el 43% de los votos, dijo que a pesar de la derrota en la categoría presidencial, la provincia todavía disputa "voto por voto" el triunfo en diputados nacionales.



“Estamos muy parejos en diputados nacionales, es un resultado que seguramente se va a definir en el escrutinio definitivo”, afirmó el mandatario al dirigirse a la militancia en un hotel céntrico.



Aseguró que “la paz en Jujuy es innegociable” con lo cual quiso dar "tranquilidad a todos" porque "en Jujuy no hay espacio para la violencia".



En la sede del Partido Justicialista, había euforia por el triunfo del Frente de Todos, donde las autoridades destacaron la masiva participación de los afiliados que con su voto "hicieron posible el triunfo" las urnas.



La referente del Frente de Todos y electa diputada nacional Carolina Moisés aseguró que ganaron “en todos los departamentos de la provincia”.



Sobre el futuro que le depara al país tras esta elección, le solicitó al presidente Macri que “asuma una actitud más responsable con respecto a este resultado" y dijo que “por su desequilibrio el 12 de agosto se produjo un daño terrible al país y a la economía”.



Además, se refirió a los dichos del gobernador respecto a que “así como él dice que garantizó la paz” en la provincia, ellos “también vamos a garantizarla, pero con la dignidad de la gente porque no puede haber paz cuando hay chicos con hambre”.



A su lado, el presidente del PJ Jujuy, Rubén Rivarola, sostuvo que el justicialismo “es la mayor fuerza que tiene la provincia” y que “hoy estuvo a la altura de otras épocas”.



“Con mucho orgullo decimos que Fernández-Fernández ganó en Jujuy”, enfatizó.



Para la categoría diputado nacional, el Frente de Todos obtenía 180.256 votos (45,47%), Juntos por el Cambio 171.684 sufragios (43,30%), Consenso Federal 27.576 votos (6,95%), FIT-Unidad 16.904 votos (4,26%).



Con los resultados provisorios, que le dan una ventaja, por el Frente de Todos está logrando dos bancas para Moisés y Julio Ferreyra (ex funcionario del Registro Civil), mientras que el restante escaño quedaría para el actual ministro de Infraestructura, Jorge Rizzotti, del Juntos por el Cambio.



Jujuy está representada por seis legisladores en la Cámara baja, de los cuales tres deben renovar por finalización de mandato: Alejandra Martínez (UCR), Moisés (PJ) y Snopek (Consejo Federal).



En la provincia norteña, estuvieron habilitados para sufragar 556.670 electores, 574 menos que en las PASO, donde votó el 74,63 % del padrón provincial.



Para los comicios generales la participación del electorado alcanzó el 81%.