El gasto se acelera de cara a las elecciones y el Gobierno arma el Presupuesto 2022

La moderación que signó el comportamiento de las cuentas públicas en el primer semestre va dando paso a un giro expansivo a medida que se acercan las elecciones .

El desequilibrio primario (sin contar el pago de intereses de la deuda) fue de $ 98.570 millones en julio y acumula $ 306.668 millones en los primeros siete meses del año, el equivalente a un 0,7% del Producto Bruto Interno (PBI); mientras que el resultado financiero fue deficitario en $ 163.156 millones el mes pasado, monto que se eleva a $ 677.161 millones ( 1,6% del PBI ) desde enero.

El gasto primario registró en julio una suba de 44,7% interanual , "que asciende a 72,0% si se excluye el gasto COVID en 2020 y 2021".

"Esta expansión de alrededor de 13 puntos por encima de la inflación se encuentra impulsada por la inversión de capital y las distintas políticas de inclusión social", resumieron en el Ministerio de Economía

Al interior de estas filas, el Gobierno destacó los incrementos en la tarjeta Alimentar con mayor alcance a beneficiarios, el aumento del plan Potenciar Trabajo, las políticas para el empleo y la educación (como el Repro II y el Progresar) y el bono a trabajadores de la salud.

Las jubilaciones y pensiones no contributivas, el ítem más oneroso del gasto ($ 258.512 millones en julio, o el 30,2% del total primario), treparon un 41,9% interanual y quedaron largamente por detrás de la evolución de los precios .

Asimismo, los subsidios treparon un 125,3% interanual en julio hasta los $ 148.919 millones.

La energía, con actualizaciones de tarifas muy por detrás de la inflación (como método de elevar el "salario indirecto") se llevó $ 119.216 millones (150,2% de suba anual) por los incentivos a la producción de gas pero sobre todo por las importaciones y la asistencia a Cammesa para cubrir los costos de la generación eléctrica.

En tanto, por el lado de los ingresos, hubo un salto de 73,7% a $ 757.616 millones, gracias a "tributos sensibles a la actividad económica, como el IVA neto de reintegros (con una suba de 94,7% interanual), los Créditos y Débitos (81,6%) y por los derechos de exportación (125%), "ante la persistencia de los precios externos favorables".

También contribuyeron los fondos del aporte extraordinario de las grandes fortunas, el Impuesto a las Ganancias (85,3% nominal anual más alto que en julio de 2020) y la recuperación de los aportes y contribuciones patronales.

En medio del camino a las urnas, el próximo 15 de septiembre se presentará el Presupuesto 2022 , que reflejará parte de lo conversado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Si bien el acuerdo se firmaría entre noviembre y marzo del año que viene, se descuenta que habrá un camino escalonado de reducción del déficit primario que continuaría hasta la próxima administración , con proyecciones descendentes de inflación y un levantamiento gradual de los controles cambiarios al ritmo del crecimiento de las exportaciones.

No obstante, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, declaró este sábado al programa Toma y Daca que en el Presupuesto " el FMI no tiene ninguna incidencia porque no hay acuerdo todavía. No tenemos perspectiva de incluir nada que no sean los objetivos que marca el Presidente para reactivar la actividad y el consumo".

"Lo que el Presupuesto 2022 tiene que lograr es que la recuperación económica se consolide el año próximo. De la pandemia nos estamos recuperando, pero desde la crisis del macrismo se perdieron 20 puntos de salario real", completó el funcionario.

Por: SANTIAGO SPALTRO