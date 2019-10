El "Gato" Formica se recupera para ir al banco contra Patronato

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El volante ofensivo de Newell's Old Boys Mauro Formica, quien se recupera de una distensión del ligamento lateral interno de rodilla derecha sufrida el 2 de septiembre ante Huracán (4-1), practica en forma diferenciada y el técnico Frank Kudelka apunta a que esté en el banco de suplentes en la visita a Patronato, el sábado 19 de octubre. "El 'Gato' practica en forma diferenciada, pero está muy bien, yo no sé cuál es la idea del entrenador, pero si en principio iba a volver contra Gimnasia no es descabellado pensar que pueda ir al banco contra Patronato", le comentó hoy a Télam un vocero del club del Parque Independencia de Rosario. En tanto, el volante Jerónimo Cacciabue, quien sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo contra Boca (1-1) en la Bombonera, volverá a priori al equipo de Newell's que recibirá a Gimnasia, el martes 29 de octubre, en el estadio del Parque Independencia. En otro orden, los dirigentes de Talleres se comunicaron con sus pares de Newell's para acordar el pago de los daños que sus hinchas provocaron el lunes en los baños de la popular del Palomar del estadio "rojinegro", cuando el equipo cordobés perdió con Almagro por los octavos de final de la Copa Argentina. En cuanto al estadio rojinegro, un dirigente de Newell's informó que "la idea de la Comisión Directiva es hacer una reforma integral del estadio: empezamos por los baños, dijimos que íbamos a hacer uno por mes e hicimos dos en menos tiempo. La idea es hacer una bandeja en la popular del Palomar a partir del año próximo, pero va a depender de que tengamos un buen mercado de pases en diciembre, como creo que vamos a tener".