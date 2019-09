El Gimnasia de Diego Maradona perdió 2 a 1 en su debut contra Racing

Gimnasia y Esgrima de la Plata, el equipo que tiene como entrenador a Diego Armando Maradona, perdió 2 a 1 ante Racing Club de Avellaneda y amargó el debut del Diez en el banco de los suplentes. El Lobo sigue en la tabla del descenso, mientras que la Academia se acerca a la cima.

Los equipos prácticamente no se sacaron ventajas en el juego durante el primer tiempo. Gimnasia arrancó con muchas ganas, debido a la motivación de tener un nuevo entrenador y de jerarquía como es Maradona. A su vez Racing era más contundente con los pases y las intervenciones.

La apertura del marcador llegó recién a los 37 minutos luego de que "El Pulpo" Diego González cabeceó y el arquero del Lobo protagonizó un blooper. Al guardametas Alexis Martín Arias se le escapó la pelota entre las piernas, lo que significó el 1 a 0 para Racing.

Comenzado el complemento, a los 7 minutos, Gimnasia pudo empatar con un cabezazo de Matías García que no pudo tapar Gabriel Arias. Pero la alegría en el cuerpo técnico de Maradona duró un minuto. Pues a los 8 Matías Zaracho puso en ventaja nuevamente a los celestes y blancos, quien la empujó luego de una jugada y rebote dentro del área.

Al finalizar el partido, Maradona se mostró disgustado con el equipo de Chacho Coudet. "El rival hizo dos pelotas sucias y dos goles. A mí no me puede gustar el fútbol de Racing, pero es práctico. "Me gustó hacerle goles limpios a Racing" expresó el Diez, polémico.

Con respecto a Gimnasia, El Diego señaló: "Al equipo lo vi bien, bárbaros... Hay que seguir trabajando, esto no termina acá". Para Diego Maradona el actual Campeón de la Superliga no fue superior a su plantel y así lo dejó claro con declaraciones en la conferencia post partido.

Gimnasia sigue en el fondo de la tabla de los promedios con 58 partidos jugados y 57 puntos conseguidos (0.983). Está en zona de descenso junto a Central Córdoba y Rosario Central. En cambio Racing, con la victoria, arribó al puesto 11 de la tabla de posiciones con 6 partidos jugados y 9 puntos.

Los videos de los goles del partido:

Videos gentileza de Fox Sports y TyC Sports

EL 1 A 0 DE RACING - DIEGO GONZÁLEZ

EL EMPATE DE GIMNASIA 1 A 1 - MATÍAS GARCÍA

EL GOL DE LA VICTORIA DE RACING PARA EL 2 A 1 - MATÍAS ZARACHO