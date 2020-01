El gobernador de Corrientes insiste con "poner en agenda la deuda interna entre Nación y provincias"

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, reclamó hoy "poner en la agenda de la deuda pública en Argentina la deuda interna, es decir, la que hay entre el Estado Nacional y las provincias" porque algunos distritos están pasando por "condiciones y situaciones financieras angustiantes".



En declaraciones a Télam, Valdés consideró "fundamental" tratar el tema de "la deuda del Estado con las provincias y de las provincias con el Estado".



El mandatario correntino, junto a otros dirigentes de Juntos por el Cambio, se reunió ayer con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, a quien le trasladaron este planteo.



"No fuimos en representación exclusiva de nuestra provincia, sino también de muchas que no pueden hablar porque pertenecen al oficialismo, pero están pasando por condiciones y situaciones financieras angustiantes", sostuvo Valdés.



El gobernador de Corrientes, de origen radical y actualmente en la alianza de Juntos por el Cambio, sostuvo que su rol será el de una "oposición responsable", y acompañarán las decisiones que consideren "prudentes" para Argentina, algo que le manifestaron en su momento al presidente Alberto Fernández, y ayer a Massa.



Al ser consultado sobre el rol de Mauricio Macri como líder de la oposición, Valdés sostuvo que, desde que dejó la Presidencia, no había tenido "ninguna reunión" con él, ya que el trabajo se realiza "con gobernadores y presidentes de bloque".