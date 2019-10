El gobernador electo fueguino dijo que estas elecciones "marcarán el inicio de una Argentina nueva"

El gobernador electo de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, afirmó hoy que las elecciones generales de esta jornada marcarán “el inicio de una Argentina nueva”, al expresar su esperanza en que la votación se desarrolle “con normalidad y en paz” en todo el país.



“Nuestro deseo es que empiece una Argentina distinta, que ponga de pie el empleo, la producción, la industria nacional y que defienda la soberanía y a los que menos tienen”, aseguró después de votar en la escuela Nº35 de la ciudad de Río Grande.



El funcionario que apoya a la fórmula presidencial del Frente de Todos, conformó la alianza “Vamos todos a vivir mejor” que presenta candidatos a senadores y diputados en “boleta corta”, ya que el “kirchnerismo oficial” de la provincia se quedó con la exclusividad de llevar en la lista al binomio Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner.



Es por eso que el actual intendente de Río Grande promueve el corte de boleta y se mostró contrariado con un fallo de la justicia electoral que reafirmó el criterio de no entregar elementos a los votantes para realizar el corte de las listas, como reglas o tijeras.



“Estamos acostumbrados en Tierra del Fuego a fallos sobre la hora y en este caso el sentido común indicaba que era necesario facilitar herramientas a los electores. Pero la orden a nuestros fiscales es que no objeten nada y que todo se desarrolle en paz”, señaló Melella.



El mandatario electo fueguino también pidió que el ganador de las elecciones de hoy “tenga la capacidad para gobernar el país” y que el perdedor tenga “la humildad de ponerse a disposición de los demás y no de ellos mismos”, aseveró.