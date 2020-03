El gobernador Sergio Uñac, su reelección y el enfrentamiento con José Luis Gioja

Luego de haber logrado un contundente triunfo en las elecciones internas del PJ el último domingo, el gobernador Sergio Uñac recibió a DIARIO HUARPE y remarcó que que el resultado sobre la lista de José Luis Gioja marcó la cancha de cara a lo que viene.

Según el mandatario, hay ciclos que se cumplen y aclaró que, en principio, tiene el camino allanado para buscar un tercer mandato al frente del Poder Ejecutivo. "Lo que pasó el domingo fue muy significativo para la vida institucional del partido, para la historia inmediata del Partido Justicialista y fue un mensaje claro de los afiliados sobre la conducción que quieren", subrayó.

-Usted dijo que no podía socavarse el poder político del gobernador. ¿Si perdía el domingo se le complicaba la gobernabilidad?

-El gobernador que pierde el poder político queda con una situación difícil, delicada. Creo que es necesario reconocer la madurez del afiliado justicialista que entendió que no se puede borrar con el codo lo escrito con la mano durante mucho tiempo. Quien tiene la responsabilidad institucional de conducir los destinos de la Nación, la Provincia o el Municipio debe recibir la confianza del afiliado para conducir el espacio político, salvo que alguien no quiera hacerlo, pero ese no era mi caso. Yo venía por 4 años siendo el presidente del Partido Justicialista y mi intención era continuar.

-¿El triunfo del domingo allana todo para un tercer mandato?

-Constitucionalmente está la posibilidad. Es prematuro, pero es contar con el primer apoyo que uno necesita para desarrollarse en política, que es el acompañamiento de los afiliados. Igual es prematuro analizar esto cuando quedan más de 3 años para que eso ocurra.

Fotos: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE

-¿Cómo cree que cayó la interna del PJ en la gente?

-La interna generó mucha atención. Yo conteste muchas veces que a la gente no le interesaba, pero a mí me consta que si le interesaba a la sociedad en general, a distintos referentes de instituciones que miraban el desarrollo de la misma. Todos estaban pendiendo de cuál podía ser el resultado por las consecuencias que podía tener esto. La verdad que fue contundente la respuesta que se dio con respecto a esta situación.

-¿Con el triunfo sobre Gioja tiene mucha más espalda política que antes?

-Sí, pero con humildad lo digo. Me siento reconocido, me siento reconfortado, estoy muy agradecido de todos, pero a este hecho lo tomo con mucha humildad. Porque pasado esto lo primero que hay que generar como reflexión es un agradecimiento general con todos los compañeros peronistas. Hoy tenemos la atención puesta en otra situación, pero no puedo minimizar semejante apoyo de los justicialistas de toda la provincia.

-En lo personal y en lo político, ¿qué le generó haberle ganado a José Luis Gioja?

-Desde lo personal me parece que fue una elección que quedará en el corazón por que fue mucha muestra de cariño. Ganamos en las 22 juntas departamentales y en todas las escuelas. Desde lo político fue un claro mensaje de que se cumplen ciclos, de que hay que uno tiene que reinventarse en otro lugar y con otra situación. Los afiliados justicialistas tomaron esto con mucha madurez y responsabilidad. Hubo un reconocimiento de los afiliados a mi persona en la conducción institucional y política. Votó más del 40% del padrón cuando por ahí en las internas solo votaba el 25%. Hubo mucho interés y respaldo del afiliado.

-Usted ganó elecciones municipales y provinciales, ¿qué lugar le da a este triunfo en las internas?

-En los primeros lugares, porque ha sido muy importante ganar la gobernación dos veces de manera consecutiva, ha sido muy importante ganar la intendencia de Pocito. Pero ahora esta elección tenía un mensaje muy fino, y era que un sector del justicialismo comandado por Gioja tratando de menoscabar o limitar el poder político del gobernador. No era menor e iban a ser 4 años difíciles si los compañeros no entendían este mensaje. No sólo lo entendieron sino que se mostraron en coherencia con esto. Esta elección fue más que importante y de seguro está en el podio de las más queridas.

-¿Tuvo comunicación con Gioja luego de la interna?

-No, no tuve la posibilidad. No recibí ninguna llamada. Me parece que debemos entender que hay un proceso que se debe dar y asumir el resultado, luego de eso seguro charlaremos.

Fotos: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE

-Antes y después de la elección circularon muchos audios de José Luis Gioja diciendo que usted es un traidor. ¿Los escuchó? Y si es así, ¿qué le generó?

-Sí, algunos oí. Me generaron mucha pena, quizás un tanto de lástima de ver esa consideración para alguien que es un integrante más del partido. Pena de que no se entienda la consideración, de que su entorno íntimo no lo haya aconsejado como corresponde. Porque en definitiva retroalimentaron esta situación. Yo a las agresiones hice oídos sordos y no respondí. Estas acciones no lo colocaron en el lugar que correspondía a quien vertía esas opiniones sobre mi persona.

-¿Esto le quita poder político a Gioja para continuar como presidente del PJ Nacional?

-Es un tema que no analizo, ni lo tengo en el horizonte, ni me pienso meter en esa discusión. Son cuestiones que ellos deben definir allá. Claro perder en San Juan, en su propio distrito que es Rawson es un tema a analizar, pero yo no lo pienso hacer. Si lo proponen a él para ser el presidente del partido yo lo voy a acompañar. Voy a pagar con otra moneda a la que me pagaron a mí con ciertas situaciones. Si él quiere ser y logra el apoyo general tendrá mi apoyo.

-¿Se siente traicionado por Gioja?

-No. De acuerdo con cómo se desarrollaron los hechos no esperaba mucho de la situación.

-¿Su triunfo le marca la cancha a Gioja a la hora de proponer un candidato en la elección del año próximo?

-Yo creo que fue un mensaje muy claro de la sociedad en general. La sociedad estuvo muy atenta a esta elección, pero más claro aún de quienes votamos. Este mensaje debe ser leído.

-¿Lo llamó el presidente luego del triunfo del domingo?

-El presidente no, pero todo el staff de ministros sí. En el peronismo una interna logra la atención de todo el país.