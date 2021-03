El Gobierno analiza prohibir los viajes de egresados al exterior y reforzará los controles en la frontera

En una nueva estrategia tendiente a controlar el ascenso en la curva de contagios de coronavirus, el Gobierno evalúa prohibir los permisos de viajes de egresados de colegios al exterior, instar a los argentinos a que no salgan del país salvo en casos extremos y mantener un fuerte control en las fronteras aunque sin cerrar el comercio exterior.

Todas estas recomendaciones que elevó en las últimas horas el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro al presidente Alberto Fernández están siendo analizadas en estas horas junto con la ministra de salud, Carla Vizzotti.

La decisión de prohibir los viajes de egresados se da ante una investigación de la Dirección Nacional de Migraciones que determinó la falsificación de pruebas de PCR falsos en algunas comitivas de colegios que venían de viajes de egresados.

Según trascendió hoy la Dirección Nacional de Migraciones se presentó ante la justicia para pedir que se investigue el delito de acción pública por la presunta falsificación de pruebas PCR ante los reiterados casos de exámenes médicos truchos.

Según pudo saber El Cronista, la Directora Nacional de Habilitación y Fiscalización de Fronteras, Claudia Madies, le envió una carta al Ministerio de Salud donde alertó sobre la existencia de declaraciones juradas de exámenes sanitarios que "no resultarían consistentes con las exigencias establecidas" por las autoridades de Salud y de Migraciones.

En función de su tarea de coordinación del procesamiento y análisis de información relativa a asuntos migratorios, la Dirección de Migraciones detectó la documentación falsa relativa al estado de salud adjuntada por las personas autorizadas a ingresar al país en contingentes de viajes de egresados de distintos colegios.

"Se trataba de la presentación de exámenes PCR de otra persona o vencido, o certificados médicos que nada tenían que ver con el PCR, o certificados de otro tipo de test o factura de realización del trámite e incluso u otra declaración jurada, y hasta facturas de compañías de telefonía celular, un menú de bebidas e incluso, una Guía de usos del Espacio Público del Gobierno de la Ciudad", señalaron allegados al ministro De Pedro. La investigación quedó en manos del juez federal Sebastián Casanello y surgió a partir de casos de contagios en diferentes contingentes de estudiantes que regresaron al país procedentes de Cancún, donde habían viajado en visita de fin de curso.

En todos los casos, tenían en común que habían viajado con un servicio contratado con la agencia Moon Travel, y se había realizado las pruebas en el mismo laboratorio.

Los adolescentes, algunos de ellos menores de edad, mostraron síntomas compatibles con Covid al llegar al país, e incluso, posteriormente, algunos denunciaron que ya en México les habían indicado a los coordinadores del viaje que tenían malestar y síntomas similares a los que muestran enfermos de Covid.

Ante estos casos y más allá de investigar la presencia de un delito el gobierno evalúa en estas horas prohibir los viajes de egresados al exterior.

En paralelo a esto, se analiza reforzar los controles fronterizos y no se descartaría poner en marcha el plan modelo de Canadá para desalentar los viajes de argentinos al exterior. El Jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero y la ministra de Salud, Carla Vizzotti analizan la "implementación de medidas adicionales de control" y nuevos anuncios para desalentar la salida de argentinos y residentes hacia países con nuevas olas y cepas de Covid. En Canadá, cada pasajero tiene la obligación de pagarse sus test de PCR y su alojamiento de confinación de modo obligatorio al regresar.

Por ahora, esa medida está en estudio y se insistirá en desalentar los viajes al exterior para evitar contagios. De hecho, al salir del país las autoridades hacen firmar una declaración jurada donde el pasajero se hace responsable si llega a quedar varado en el exterior por una nueva ola de coronavirus.

En tanto, desde la Dirección de Migraciones dijeron que se insistirá en los refuerzos de controles fronterizos como hasta ahora donde no se permite el ingreso de extranjeros salvo excepciones. Y se descarta de plano por ahora frenar el ingreso de camiones con mercadería o aviones, ya que eso paralizaría el comercio exterior. Este es un tema sensible para la economía del país por lo que no está siquiera evaluado en estas horas el cierre de las fronteras para el comercio internacional. De todas formas, no todos los pasos fronterizos están habilitados y Ezeiza es el único aeropuerto internacional disponible.

Por Martín Dinatale