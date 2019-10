El gobierno argentino requirió a Twitter información de 152 usuarios en la primera mitad del año

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El gobierno argentino le solicitó a Twitter información sobre 152 cuentas personales a través de 27 requerimientos enviados durante los primeros seis meses del año, informó hoy la red social, al presentar un "Informe de Transparencia" con datos globales sobre el resultado de sus políticas de contenidos.



En el caso nacional, los pedidos de información de las autoridades -cuya especificidad no detalla, aunque podría abarcar tanto requerimientos del Poder Ejecutivo como del Judicial- fueron acatados en el 7% de los casos, mientras que la única solicitud que reclamaba eliminar una cuenta no fue aceptada.



El contenido de las solicitudes así como las identidades de las 152 cuentas investigadas no se hicieron públicos, aunque el número difundido muestra un crecimiento sostenido: en el segundo semestre de 2018 los requerimientos abarcaron a 49 cuentas, mientras que en el primero se referían a 72.



También marca un contrapunto entre el gobierno de Mauricio Macri, que entre su inicio y el 30 de junio pidió información sobre las cuentas de 557 personas, y el anterior, que desde 2012 solicitó datos sobre 45 perfiles.



De cualquier manera, el país está lejos de las naciones que más información personal requirieron en el primer semestre del año, una lista encabeza por Estados Unidos, que pidió datos de 4.150 cuentas, y continuada por Japón (2.445), India (12.68), Reino Unido (810), Francia (808), Alemania (691) y Turquía (596).



Según precisó el informe, que la empresa publica dos veces por año desde 2012, en general las peticiones gubernamentales aumentaron un 67% desde el semestre anterior, y llegaron desde 49 países diferentes.



Otro de los datos destacados es un aumento de 105% en las cuentas "accionadas" por Twitter, como la red social denomina a aquellos perfiles que bloquea o suspende por violar alguna de sus reglas.



Entre estas violaciones, la empresa detalló un aumento de 48% en las cuentas reportadas por incitación al odio, un crecimiento de 22% en las reportadas por abuso, de 48% en las reportadas por violaciones a la información privada y de 37% en relación a violaciones de "contenido multimedia sensible".



Por otra parte, informó sobre la suspensión de 115.861 cuentas por promoción contenidos terroristas, lo que supuso una disminución de 30% respecto del informe anterior.



De ese total, precisó la compañía, el 87% del material fue encontrado y eliminado "de manera proactiva" con herramientas tecnológicas, antes de que lo reportaran otros usuarios.



"Nuestra inversión continua en tecnología interna patentada está reduciendo constantemente el número de personas que reportan en Twitter", señaló el reporte, y aclaró: "Por ejemplo, más del 50% de los Tweets que eliminamos por abuso ahora están siendo detectados gracias a la tecnología. Hace un año, era el 20%".



Twitter informó, también, sobre la suspensión de 244.188 cuentas por violaciones a las reglas que combaten la explotación sexual infantil, de las cuales el 91% "ha sido detectado gracias a una combinación de soluciones tecnológicas", incluido el sistema PhotoDNA que usan todas las redes sociales para luchar contra este flagelo.



Por otra parte, la red de microbloggin "tomó acción" sobre más de 124 mil cuentas por denuncias de suplantación de identidad, o sea cuando un perfil se hace pasar "por otra persona, marca u organización de manera confusa o engañosa".