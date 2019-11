El gobierno autoproclamado de Bolivia autoriza un salvoconducto para la hija de Evo Morales

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El gobierno de facto de Bolivia dio a conocer hoy un video en el que el presidente dimitido, Evo Morales, le da indicaciones a un colaborador sobre cómo debe organizar a los seguidores del Movimiento al Socialismo (MAS) para resistir en las calles.



En la grabación se ve a un hombre, Faustino Yucra Yarwi, hablando por teléfono presuntamente con Morales, quien le explica que para resistir el golpe de Estado deben mantenerse en las calles organizados.



La voz al otro lado del teléfono explica que deben armarse grupos para mantener las movilizaciones en todo el país: "Que no entre comida a las ciudades; vamos a bloquear", sostiene antes de comparar la situación con 2002, cuando él fue expulsado del Congreso y los sindicatos cocaleros pararon la actividad.



"Son las mismas que cuando me expulsaron del Congreso en 2002 (...). Lo mínimo (que hay que ocupar) es Cochabamba y La Paz.



Por último, promete regresar si la Asamblea Legislativa rechaza su renuncia.



"Voy a intentar, como sea, meterme. Aunque me detengan. Vamos a dar dura batalla a los fascistas racistas, hermano", asegura.



Horas antes de que se difundiera el video, el gobierno de facto había autorizado un salvoconducto para Evaliz Morales Alvarado, su hija, quien se encuentra asilada en la embajada de México en La Paz.



"Hemos decidido otorgar un salvoconducto a Evaliz Morales para que reciba asilo en México bajo el entendimiento de que la familia no es culpable de las acciones de su padre. Somos un gobierno que busca pacificar nuestra nación", argumentó la autoproclamada presidenta interina Jeanine Áñez en su cuenta de la red social Twitter.



También por ese medio, la Cancillería confirmó la decisión y precisó que autorizó salvoconductos para Morales Alvarado y la ex legisladora y dirigente indígena María Inocenta Poñe Poichee, también asilada en la embajada mexicana en La Paz, sin dar mayores detalles al respecto.



Tras la renuncia de Morales a la Presidencia el 10 de noviembre y su denuncia de golpe de Estado, y en medio de la crisis posterior a las fallidas elecciones del 20 de octubre, varios funcionarios de su gobierno buscaron asilo en la embajada de México en La Paz.



Morales se encuentra en México desde el 12 de noviembre en calidad de asilado, muy activo en las redes sociales y concediendo entrevistas a medios locales e internacionales.



El viernes pasado, la Cancillería boliviana señaló tener información de que en la embajada mexicana habría una veintena de personas que han solicitado el asilo, incluidos funcionarios del gobierno de Morales, aunque entonces no tenía un detalle con los nombres o cargos.



La canciller del gobierno autoproclamado, Karen Longaric, dijo ayer a los medios que su ministerio evalúa una veintena de solicitudes de salvoconductos de integrantes del Movimiento al Socialismo (MAS) y que los primeros se emitirían en el transcurso de la jornada.



Horas antes de que la Cancillería informara sobre el salvoconducto para la hija de Evo Morales, el ex presidente Jorge Quiroga pidió al gobierno autoproclamado que apoya que otorgue "seguridad y salvoconducto, si es necesario, para Evaliz Morales".