El gobierno de Kicillof estudia aplicar el lenguaje inclusivo para toda la administración bonaerense

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El gobierno de la provincia de Buenos Aires trabaja en la elaboración de una guía de lenguaje inclusivo para la administración pública con el objetivo de "visibilizar e incluir a todas las personas", informó hoy la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz.



La funcionaria mantuvo esta mañana una charla con periodistas tras la cual contó, en declaraciones formuladas a Télam, que la administración de Axel Kicillof creará en las próximas semanas un Consejo de Transversalización de la Políticas en los Poderes del Estado, en el que todos los ministerios y los organismos descentralizados tendrán representación "con poder de decisión".



"Ahí vamos a trabajar una Guía de Lenguaje Inclusivo para la Administración Pública que va a definir todos los procedimientos de lenguaje que se tengan para los distintos tipos de decretos, resoluciones, memos y demás vías de comunicación que tiene la administración", explicó.



Díaz recordó que existe en gestión pública "una guía del año 2000 que está muy desactualizada, por lo que vamos a hacer una nueva", añadió que "después deberá definirse como una disposición para que nos rija a toda la administración" y no descartaron que la Guía "llegue a las escuelas".



Desde la cartera de las Mujeres precisaron que para elaborar la Guía se convocará a especialistas en la materia y recordaron que ya existe una que realizó la Cámara de Diputados de la Nación.



"Hay una gran cantidad de opciones: se puede sustituir el masculino por el impersonal, la X o la E, no está definido", señalaron.



También expusieron que luego se trabajará con Asesoría General y dijeron que más tarde se elevará a la Gobernación para que se determine si Kicillof firma un decreto que rija la Guía o que cada ministerio elabore sus propias resoluciones.



La ministra remarcó que la finalidad de la aplicación del lenguaje inclusivo en la administración bonaerense es "que se visibilice que cuando se habla en masculino no están incluidas todas las personas" y agregó: "hay personas con discapacidad, hay pueblos originarios, hay toda una diversidad etaria, cultural y de identidades de género en la provincia".



Consideró la funcionaria que todas ellas "tienen que estar mencionadas e incorporadas y deben sentir que cuando se toman disposiciones de políticas pública a ellas se las incluye" y analizó ante esta agencia que "el lenguaje es un instrumento único y privilegiado para eso".



Díaz expresó que "el lenguaje trasmite cultura y visibiliza o invisibiliza situaciones de poder" y expuso que "por eso la Guía de Lenguaje Inclusivo para la Administración Pública tiene que establecer esos modos de comunicación".



Afirmó que cuentan con el aval del gobernador para llevar adelante esa tarea, "que tiene que ver con interpelar a la sociedad para visibilizar colectivos y poblaciones".



"El gobernador Kicillof fue el que decidió que el área sea ministerio, estuvo en la presentación del consejo de articulación con los municipios y dijo una frase que ilustra su posición con el tema: 'Yo estoy en proceso de deconstrucción'. Tenemos que deconstruir el Estado porque esto es un cambio cultural y vinimos para eso: para producir un profunda transformación en esta provincia y esto es parte de esa decisión", finalizó Díaz.