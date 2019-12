El Gobierno, el sindicalismo y los empresarios destacaron la firma del compromiso

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, y el co-titular de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer, expresaron hoy su satisfacción por la firma del acuerdo multisectorial "Compromiso Argentino por el Desarrollo y la Solidaridad", tras la reunión encabezada en Casa Rosada por el presidente Alberto Fernández con empresarios, sindicalistas y referentes de organizaciones sociales.



En conferencia de prensa, Arroyo destacó que la firma del documento es el "primer paso" para la "construcción" del Consejo Económico y Social que tendrá como principal objetivo alcanzar acuerdos para el combate contra el hambre y la falta de trabajo, a partir de apuntalar el "desarrollo" y generar "solidaridad" para atender los "temas centrales que hay que resolver y que no pueden esperar más tiempo".



"Es un hecho inédito en los últimos años de la Argentina que estén en una misma mesa todos los que tienen que ver con la producción, el trabajo y la organización social, los que le ponen el cuerpo para trabajar en la Argentina, y el Estado, y que hayan firmado un compromiso con un conjunto de lineamientos significativos", sostuvo y señaló que a partir de ahora, se inaugura formalmente una "etapa de diálogo y trabajo conjunto" para "atender y resolver lo urgente" de la agenda social y productiva.



Daer, por su parte, destacó el apoyo unánime de los sectores presentes con vistas a las negociaciones que el Gobierno Nacional llevará adelante con sus acreedores, que servirá para que "entiendan que hay un país que quiere honrar sus deudas, como históricamente lo ha hecho" aunque con "facilidades" que contemplen el "crecimiento y el desarrollo" nacional.



"La prioridad absoluta es la alimentación de todos los argentinos como base para consolidar pilares fundamentales que tienen que ver con la salud, la educación, la vivienda y el trabajo digno. Saludamos la convocatoria del Presidente porque da por cumplido lo que habíamos conversado durante el proceso electoral, cuando planteaba que las cosas se iban a hacer por consenso y que se iban a buscar acuerdos entre todos los sectores", señaló el líder sindical desde la Sala de Conferencias de Casa de Gobierno.



En tanto, Acevedo, calificó el encuentro como "muy provechoso" por la inclusión de representantes de todos los sectores y dijo que la firma del documento pone en marcha un plan de trabajo que reclamaban los empresarios: "Es algo que reclamábamos hace tiempo. Con la mirada hacia el futuro, tenemos que ver como empezamos a trabajar en forma conjunta todos los sectores para conseguir una mejor Argentina para todos".



Ante las reiteradas consultas sobre incrementos salariales, que el Gobierno resolverá en los próximos días por decreto con el otorgamiento de una suma fija para todos los trabajadores del sector privado y luego con una medida similar para los estatales, tanto Daer como Arroyo aclararon que el tema "no estuvo nunca en agenda" para discutir hoy.



"Igualmente, se viene conversando tanto con los empresarios como con nosotros (los representantes sindicales) sobre la necesidad de recuperar poder adquisitivo del salario en términos reales porque esa va a ser la posibilidad de buscar el punto de inflexión, frenar la caída de la economía para volver a reactivarla. En eso se está conversando, pero no tuvo nada que ver esta reunión", señaló el sindicalista y uno de los líderes de la CGT.



Sobre la ausencia de representantes de la Mesa de Enlace, que habían sido formalmente invitados al encuentro y que se excusaron de participar a través de un comunicado, el ministro de Desarrollo Social, señaló que la postura de las entidades agropecuarias fue no concurrir porque "no habían tenido, en tiempos institucionales, la posibilidad de participar" pese a que "compartían el espíritu y la idea de trabajar todos juntos en una mesa en favor del desarrollo y la solidaridad".



Algunas de las entidades rurales que conforman la Mesa de Enlace se habían excusado de asistir porque no habían llegado a "poner en consideración" el documento en sus "instancias orgánicas" debido a la "poca antelación" con la que lo habían recibido por parte del Gobierno, según consignaron desde la Federación Agraria Argentina, mientras que desde Coninagro informaron que, de todos modos, estaban "comprometidos" con el espíritu de lo firmado.



La Mesa de Enlace, en comunicado conjunto que contó con la firma de todas las entidades, indicó, pasado el mediodía, que "es necesario que en estos tiempos de Argentina se involucren todos los sectores en consensos que trasciendan los períodos de gobierno, que se plasmen en verdaderas políticas públicas y donde todos los niveles del Estado deban también contribuir positivamente con ellas", pero también que "considera que estas convocatorias deben hacerse respetando los naturales tiempos institucionales".



Arroyo también precisó que, además a partir de las reuniones del Consejo Económico y Social, cuyo eje central será convocar a los "sectores más dinámicos" del país, habrá otras convocatorias, con "mesas sectoriales específicas de acuerdo a distintos sectores productivos y distintas problemáticas".



Asimismo, Daer señaló que, en sintonía con la recuperación del poder adquisitivo, hay que evitar que haya aumentos de precios, mientras que Acevedo señaló que "está todo encadenado" porque "si no conseguimos aumentar la producción ni salimos de este camino de recesión, no vamos a poder contratar más gente".



En declaraciones a la prensa, Dina Sánchez, vocera del Frente Darío Santillán, presente en el encuentro, sostuvo que el "balance es positivo" porque estuvieron "presentes todos los sectores" y dijo que "hoy los trabajadores de la economía popular firmamos el compromiso y también pudimos expresar que la deuda social con los pobres y las familias trabajadoras tiene que ser prioridad, porque la dignidad humana tiene que estar por encima de todo".



"También creemos que tenemos que trabajar en conjunto para terminar con una Argentina desigual, porque eso es lo que lleva a la desfragmentación social", sostuvo.



El vicepresidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Alberto Grimoldi, por su parte, dijo que "la generación de empleo de calidad debe ser la principal herramienta para revertir los negativos indicadores sociales que presenta la Argentina, y que esto requiere inversiones productivas, por lo que la participación del empresariado resulta clave".