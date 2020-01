El gobierno enviará al Congreso un nuevo marco normativo para el sector hidrocarburos

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley que establece un nuevo marco normativo para el sector de hidrocarburos, con el objetivo de generar inversiones para incrementar la producción de gas y petróleo.



El proyecto, que incluye hidrocarburos convencionales y no convencionales, se abordará durante las próximas sesiones extraordinarias que convocará, a la brevedad, el presidente Alberto Fernández.



"La norma dará certezas para generar inversiones que permitan incrementar la producción de gas y petróleo, desarrollar una cadena productiva, impulsar la creación de puestos de trabajo e impulsar las exportaciones", dijo a Télam una fuente del Ministerio de Desarrollo Productivo.



Los ejes del proyecto, elaborado a partir del diálogo con todos los actores del sector, abarcan a los distintos segmentos de la actividad: producción no convencional y la convencional, el off shore y la recuperación secundaria y terciaria.



"Adicionalmente se acordó mantener una mesa de diálogo entre el gobierno nacional y los empresarios que se comprometieron a acompañar el proceso de normalización económica del país", destacaron fuentes de la cartera que conduce Matías Kulfas.



En este contexto, el presidente Alberto Fernández recibió ayer en Casa Rosada a los directivos de las principales compañías petroleras con inversiones en el país.



Participaron de la audiencia el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el secretario de Energía, Sergio Lanziani, y el presidente de YPF, Guillermo Nielsen.



Por el sector empresarial asistieron Daniel De Negris y Matías Szapiro (ExxonMobil); Marcos Bulgheroni y Rafael Machin (Pan American Energy); Gastón Remy (Vista); Germán Machi y Adrián Vilaplana (Plus Petrol Argentina) y Carlos Ormachea de Tecpetrol.



La nómina se completó con Sean Rooney y Verónica Staniscia (Shell); Eric Dunning y Dante Ramos (Chevron); Carlos Seijo (Total); Mandred Böckmann y Mariano Cancelo (Wintershall Dea), y Hugo Eurnekian de la Compañía General de Combustibles.



Por parte de la petrolera estatal YPF, además de Nielsen participó Arturo Giovenco.