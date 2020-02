El gobierno español apoya la celebración de la feria tecnológica de Barcelona pese al coronavirus

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El gobierno de España expresó hoy su apoyo a la celebración del Mobile World Congress (MWC), la feria de telefonía móvil más importante del mundo, que tiene previsto reunir a más de cien mil personas entre el 24 y el 27 de febrero en Barcelona, ante el riesgo de que el evento se cancele después de que más de una decena de empresas se excusaron de participar por el riesgo a la propagación del coronavirus.



La asociación GSMA, representante de las operadoras de telefonía y organizadora del evento, se reunirá el próximo viernes para evaluar la situación y decidir si el evento sigue adelante.



Al goteo de bajas de grandes empresas tecnológicas que no participarán de la feria tecnológica debido a la alerta mundial por el coronavirus se sumó hoy Facebook.



"Como medida de precaución, los empleados de Facebook no asistirán al Mobile World Congress de este año debido a la evolución de los riesgos de salud pública relacionados con el coronavirus", señaló en un comunicado la empresa fundada por Mark Zuckerberg, quien ha participado personalmente en anteriores ediciones.



A lo largo del día también se retiraron Cisco, Intel, Vivo, MediaTek, Accedian y la española Telnet.



Previamente lo hicieron el gigante japonés Sony, el operador NTT DoCoMo, Amazon, Nvidia, Ericson y LG, además de otras compañías del sector como la china Umidigi, fabricante teléfonos y relojes inteligentes.



Otros de los que cancelaron son el fabricante alemán de telefonía Gigaset, y las estadounidenses Amdocs y CommScope.



En este contexto de gran incertidumbre, el Ejecutivo español salió a respaldar la celebración del MWC.



"Deseamos que este evento tan importante para España y Barcelona se celebre con normalidad", afirmó hoy la vocera del Ejecutivo español, María Jesús Montero, durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, en medio de la preocupación reinante.



Las autoridades españoles recordaron que en España "la situación de riesgo es baja" y que solo existen dos casos confirmados -uno en las islas Canarias y otro en Mallorca-, aunque posteriormente se activó el protocolo por un posible caso en Santa Coloma, provincia de Barcelona.



Además, la vocera del Ejecutivo subrayó que no hay restricciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en cuanto a la celebración de eventos, y que los organizadores del MWC ya tomaron las medidas de seguridad adecuadas.



En ese sentido, se anunció que a todos los asistentes al evento se les tomará la temperatura, pero los participantes llegados de Hubei, la provincia china donde se encuentra Wuhan, directamente no podrán acceder.



Además, todas las personas procedentes de China deberán demostrar que estuvieron fuera del país en los últimos 14 días antes del evento, en el que participan 2.800 expositores y más de 100.000 personas, provenientes de 200 países y regiones.



De acuerdo con los cálculos de GSMA, el año pasado solo un 6% de los asistentes al MWC procedieron de China.