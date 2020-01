El gobierno fueguino canceló designaciones de empleados estatales de la gestión anterior

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, dejó sin efecto las designaciones de cientos de empleados públicos, nombrados durante el último año de la gestión de su antecesora en el cargo, Rosana Bertone, al considerar que carecían de “respaldo presupuestario”, informaron hoy fuentes gubernamentales de la provincia.



La medida fue instrumentada a través de once decretos consecutivos (del 102 al 111 de este año) e incluyó los nombramientos que tenían menos de un año de antigüedad, por haber sido realizados entre el 17 de enero y el 16 de diciembre de 2019.



Aunque el número oficial de las designaciones que fueron dejadas sin efecto no está confirmado, opositores a Melella señalaron que se trata de “más de 500 casos”, mientras que desde el gobierno reconocieron “entre 270 y 280” y puntualizaron que “son todos ex funcionarios de la gestión Bertone”.



“Son ex secretarios, subsecretarios, directores provinciales u otras categorías políticas menores, que cuando Bertone perdió la elección, en junio de 2019, fueron designados en planta permanente. El resto de los empleados sin estabilidad no fue despedido”, aseveró una fuente del gobierno fueguino consultada por Télam.



Las disposiciones fundamentaron que ninguno de esos cargos en planta permanente del Estado contaba “ni con las funciones asignadas, ni con las vacantes ni con asignación presupuestaria”.



“Resulta necesario optimizar la dotación de empleados con el propósito de lograr una mejor gestión, racionalización del gasto público y un adecuado y eficiente funcionamiento del Estado”, señalaron los decretos firmados por Melella y por el ministro jefe de gabinete, Agustín Tita.



Para realizar el recorte de empleados, Melella tuvo que revocar primero el Convenio Colectivo de Trabajo suscripto por Bertone en el último mes de su mandato, que garantizaba estabilidad a los trabajadores con tres meses de antigüedad en sus puestos.



El gobernador consideró que ese convenio era “ilegítimo” y “nulo”, a partir de una serie de irregularidades detectadas tanto en el proceso de discusión como en los actos administrativos por los que fue aprobado.



Por su parte, la diputada provincial opositora Victoria Vuoto criticó hoy la medida del gobierno y sostuvo que “vulnera la situación laboral de cientos de trabajadores fueguinos”, además de calificarla como “un acto arbitrario para legalizar despidos”.



En tanto, la ex gobernadora Bertone también cuestionó también la derogación del convenio laboral y lo consideró “una enorme gravedad”.