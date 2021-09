El Gobierno lanza hasta 25.000 créditos para la refacción del hogar

Uno de los objetivos que tiene el Gobierno de cara a las próximas elecciones es lograr una real reactivación de la economía. Una de las formas con las que esperan poder lograr eso es por medio del diseño de una serie de programas, que entre otras cosas, buscan incentivar el consumo. Es por eso que días atrás se anunció que se comenzarán a dar nuevos créditos que serán denominados Mi Pieza.

Este tipo de crédito estará dirigido específicamente a todas aquellas mujeres que vivan en aquellos barrios de toda Argentina que estén previamente registrados ante el Registro Nacional de Barrios Populares. El dinero con el que se otorgarán estos créditos va a provenir del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), el cual está compuesto por ejemplo, por dinero del aporte extraordinario que se cobró meses atrás a las grandes fortunas o también de los montos que se recaudan por los impuestos sobre la compra de dólares.

Vale destacar que este programa de créditos, brindará puntualmente 25 mil, y en caso de que las solicitudes superen a esa cifra, se procederá a la realización de un sorteo para definir de ese modo quiénes van a ser las beneficiarias. Las sumas que se pueden tener van desde un mínimo de $100.000 y pueden llegar hasta los $240.000. El otorgamiento del dinero va a estar a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), quien brindará las sumas en dos cuotas iguales.

El destino del dinero es sin dudas que en las viviendas de los barrios antes mencionados se puedan realizar mejoras, ampliaciones, refacciones, entre algunas obras que pueden ser similares. Se busca que las argentinas puedan realizar mejoras en techos, paredes, aberturas, pequeñas obras de electricidad, cambio de cañerías, etc. Por lo tanto, a los fines de garantizar que el dinero se destine a eso, primero se desembolsará la mitad del dinero, y luego, se desembolsará la otra mitad, pero previo a eso se realizará una validación de la obra que se esté llevando a cabo.

Desde la Secretaría de Integración Socio Urbana destacaron algo importante y es que este plan de financiamiento que se impulsa desde distintos organismos, entre los que se encuentra ANSES, es totalmente compatible y no excluyente de otros programas sociales que se encuentran otorgando, como es el caso del plan que se denomina como Potenciar Trabajo. Pero claro, también destacaron desde dicho organismo que aquellas mujeres que no cumplan con el avance de la obra pertinente, luego no podrán acceder a otros créditos como apoyo que se van a estar otorgando en los próximos meses.

Este plan Mi Pieza, que busca poder llevar dinero a la economía, fue anunciado días atrás y busca una pronta recuperación de muchos sectores. Al mismo tiempo, también anunció el Gobierno Nacional que se mantienen los créditos mediante ANSES para quienes son jubilados y pensionados, y por otro lado, expresaron que se vuelven a reactivar aquellos créditos que son a tasa cero para los monotributistas, que fueron los más afectados por la pandemia del coronavirus en términos de ingresos.