El gobierno nacional aumentó las becas doctorales y posdoctorales del Conicet

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El gobierno nacional anunció hoy que las becas del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica para quienes realizan investigaciones doctorales se incrementarán de 29.817 a 45.430 pesos y las posdoctorales pasarán de 36.752 a 54.833 pesos para junio próximo.



"Las y los investigadores ya no estarán más por debajo de la línea de pobreza, es un estipendio que les permitirá vivir", destacó la presidenta del Conicet, Ana Franchi.



La funcionaria estuvo junto al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, en la conferencia de prensa que se realizó en Casa Rosada para informar sobre el aumento, luego de una reunión que mantuvieron con el presidente Alberto Fernández.



"Queremos reparar estos cuatro años de abandono y desprestigio hacia nuestras científicas y científicos", dijo Cafiero, quien explicó que el aumento será paulatino hasta alcanzar la cifra máxima en junio próximo.



Por su parte, el ministro señaló que además de la recomposición monetaria "se otorgaron 400 becas extras" y destacó que la decisión anunciada hoy "es un mensaje para la comunidad científica que fue castigada y estigmatizada por el el gobierno de Macri. Queremos que vuelvan a creer".



También "es un mensaje para los jóvenes, para alentarlos a hacer ciencia y tecnología, para que no piensen que la única opción es Ezeiza, irse del país. Queremos que se queden para contribuir al desarrollo de la sociedad", añadió Salvarezza.



Asimismo agradeció "el esfuerzo" del ministro de Economía, Martín Guzmán, "ya que esta decisión implica una inversión de 900 millones de pesos anuales".



Salvarezza contó que mañana se reunirá con autoridades de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) "para definir el proceso para que se les reintegre el 30% del impuesto País a los científicos, ya que no están alcanzados por este impuesto".



Franchi añadió que las y los científicos argentinos que están investigando fuera del país "reciben sus becas en la moneda del país donde están investigando, la cual es de 25.000 dólares o el equivalente en moneda local".



Ayer, el Conicet publicó el listado de becas aprobadas a partir de la convocatoria 2019: 1.716 internas doctorales, 283 de finalización de doctorado y 1.181 posdoctorales.