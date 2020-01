El Gobierno presentará la oferta de la deuda en la segunda semana de marzo

El Gobierno argentino presentará durante la segunda semana de marzo a los acreedores privados, la oferta detallada con la que buscará llevar adelante el proceso de reestructuración de títulos emitidos bajo ley extranjera, que abarca a un universo posible de alrededor de US$ 140.000 millones y que equivale al 44,9% del total de la deuda pública.



El Ministerio de Economía dio a conocer públicamente esta madrugada el cronograma del proceso que planea llevar adelante, a través de su págína web, en el que ratificó la decisión de respetar los tiempos previstos inicialmente por el presidente Alberto Fernández, respecto a que la operación con bonistas privados debería culminar el 31 de marzo.



Si bien el texto oficial conocido hoy de los pasos a seguir con la deuda externa no habla de montos ni presenta lineamientos, del cronograma planteado se desprende que apunta a respetar el tiempo de tratamiento del Proyecto de Ley de Sostenibilidad de la Deuda en el Congreso, que aún debe ser debatido por el Senado.



Además, el cronograma fue presentado un día hábil antes del vencimiento de la oferta mejorada que elevó el gobernador Axel Kicillof a los tenedores del bono BP21, para posponer el pago de capital hasta el 1 de mayo.



También se acomoda a los tiempos de las conversaciones con el FMI, ya que la misión encabezada por Luis Cubeddú visitará Buenos Aires el 12 de febrero próximo y asistirán a la presentación del plan de Sustentabilidad de Guzmán en el Congreso, que se concretaría entre el 12 y 17 de febrero.



La oferta argentina se presentará formalmente en la segunda semana de marzo y los acreedores privados tendrán solo 10 días para analizar y devolver una contra propuesta antes de que empiece el roadshow de 15 días que tiene previsto realizar el gobierno argentino, para promocionar la propuesta definitiva.



Ese programa permitirá conocer la proyección de crecimiento del PBI, inflación, tipo de cambio y déficit fiscal.



A esto se sumará luego la propuesta con los lineamientos del canje, que pueden comprender extensión de plazos y quita, entre otras posibilidades.



A priori, la propuesta oficial fue recibida con cautela por inversores y especialista.



En general coinciden en que los plazos previstos podrían resultar "un poco ambiciosos", si lo que se busca es la combinación de una propuesta "de buena fe" y "sustentable".



"Creemos que el cronograma despeja algo de incertidumbre sobre las negociaciones de la deuda, mostrando algunas buenas señales de que el gobierno trabaja junto al FMI antes de discutir la oferta", dijo Ezequiel Zambaglione, de Balanz Capital.



"Creemos que la credibilidad del plan económico será clave para observar una solución rápida", señaló el especialista.



Sin embargo, "nuestra primera impresión es que el anuncio es algo optimista, con solo un mes y medio entre los primeros lineamientos del plan económico y la fecha límite para aceptar, incluyendo diez días de reuniones informales y dos semanas de negociaciones formales con los tenedores de los bonos para determinar la oferta", advirtieron.



En el mercado estiman que la Argentina finalmente impondría una quita de entre 20% y 30%, según las previsiones de la consultora Oxford Economics.



De esta forma, el interrogante que plantean los especialistas es si la Argentina podrá renegociar la deuda en términos amigables y a corto plazo, ofreciendo dicha quita.



"Esta es una línea de tiempo extraordinariamente ambiciosa para semejante complejidad", dijo el jefe de ING Financial Markets Latin, según un cable de Bloomberg.