El Gobierno rindió homenaje a las víctimas del Holocausto y reafirmó "compromiso" en la causa AMIA

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Gobierno rindió hoy homenaje a las víctimas del Holocausto, al cumplirse 75 años de la liberación del campo de concentración de Auschwitz, y reafirmó su "compromiso" con "la verdad y la justicia" en el caso del atentado a la AMIA "sin ninguna clase de distorsión".



El canciller Felipe Solá encabezó en el Palacio San Martín la ceremonia por el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, de la que también participaron sobrevivientes de la Shoá, referentes de organizaciones de derechos humanos y representantes de la comunidad judía.



En el acto, que se realizó en el Salón Libertador de la Cancillería, estuvieron también los ministros Nicolás Trotta (Educación) y Marcela Losardo (Justicia), además del designado embajador argentino en Israel, Sergio Urribarri, y la presidenta del INADI, Victoria Donda, entre otros funcionarios.



En su discurso Solá sostuvo que "el horror tiene muchas facetas, pero siempre es horror", en tanto indicó que "al horror de las 6 millones y medio" de víctimas del Holocausto a manos del nazismo "se agregó la naturaleza del asesinato masivo, la sistematización y aplicación de la tecnología" para esos fines.



Por eso, convocó a "no acostumbrarse nunca a lo que no puede uno acostumbrarse, ni naturalizar nunca la violación terrible de toda ley humana".



También evocó que "los argentinos conocimos los campos de concentración", al advertir que "sólo en la ESMA fueron torturados y asesinados" durante la última dictadura militar "más de 5 mil opositores" al régimen.



En la misma línea, indicó que el país cuenta con "sobrevivientes de los campos de concentración" del Holocausto que "a su vez han tenido hijos desaparecidos" a manos del terrorismo de Estado.



Solá reafirmó el "compromiso" del gobierno del presidente Alberto Fernández y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con "la verdad y la justicia" en la causa del atentado a la AMIA, "sin ninguna clase de distorsión", una posición que, según subrayó, es "absolutamente irrenunciable".



Destacó Solá que durante la visita que Fernández realizó a Israel, el primer ministro de ese país, Benjamin Netanyahu, se comprometió a "enviar toda la información que tuviera sobre los atentados" a la AMIA y la embajada de Israel, cometidos en 1994 y 1992, respectivamente.



Por su parte, Trotta abogó por "mantener viva la memoria colectiva sobre el Holocausto, con el horizonte de que no se vuelva a repetir", y aseguró que ese hecho "se enseñará" en las aulas para que "jamás vuelva a ocurrir un genocidio".



La ministra Losardo ratificó el "compromiso" del Gobierno en la "lucha contra el antisemistismo, el racismo y toda forma de discriminación".



Como parte de la ceremonia se hizo un minuto de silencio y se concretó el encendido de las seis velas que recuerdan y honran a las víctimas y sobrevivientes de la Shoá.



Participaron también el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla; la diputada Mara Brawer y la ex legisladora Silvia Vázquez, además de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estella de Carlotto, y la titular de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, "Taty" Almeyda, entre otros.