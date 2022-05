El Gobierno sanjuanino apelará el fallo por la eliminación de las PASO

La jueza en lo Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti, falló declaran inconstitucional la eliminación de las PASO en San Juan. Luego de conocerse la decisión judicial, el Fiscal de Estado, Jorge Alvo, confirmó a DIARIO HUARPE que apelarán la medida. "No coincidimos en lo más mínimo con el fallo dictado", aseveró el letrado.

La resolución de la jueza Tettamanti fue un baldazo de agua fría para el Gobierno de Sergio Uñac que impulsaba con firmeza el cambio en el Código Electoral quitando de la escena local las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. En esta línea, el fiscal de Estado habló con este medio y afirmó que apelarán el fallo ante la Cámara de Apelaciones. Dicha acción judicial la presentarán la semana próxima.

"Hemos leído el fallo emitido por la jueza Tettamanti y nos ha sorprendido sobremanera. Por supuesto que no coincidimos en lo más mínimo con el fallo dictado. Las cuestiones que nosotros hemos planteado y que consideramos que jurídicamente nos asiste la razón, han sido tangencialmente analizadas por la jueza, pero de una manera sin fundamento alguno", dijo Alvo, al tiempo que agregó que en su planteo afirman que los denunciantes "carecen de legitimización porque no son titulares de un derecho subjetivo y por lo tanto no hay existencia de un caso o una controversia. Eso prácticamente no lo aborda la jueza".

"Estamos sorprendidos del fallo. Nunca esperábamos que fuera a dictar un fallo haciéndole lugar, sostenemos que no le asiste razón ni fundamento jurídico para que le hagan lugar a semejante demanda". Jorge Alvo Varela, Fiscal de Estado.

"Hubo una cuestión sesgada en el fallo de la jueza porque nunca debería haber llegado a analizar el procedimiento de la sanción de la ley, porque carecen de legitimación los accionantes", reiteró Alvo y cargó nuevamente contra la magistrada al explicar que: "Ellos no acreditan cuál es el perjuicio concreto, que es un requisito fundamental de la acción de inconstitucionalidad, eso lo sabe hasta un chico de primer año de una universidad de abogacía, y ella ha fundado en la aplicación de la tutela judicial efectiva, donde sostiene que es un formalismo, lo cual no coincidimos en lo más mínimo".

El Fiscal de Estado se mostró confiado en que una vez presentada la apelación, la Cámara fallará en su favor. "Seguramente la Cámara lo va a revocar, porque en realidad (Ndr: por el fallo) es muy dogmático, pero ese dogmatisismo no lo aplica en un caso concreto y en algunas cosas son tergiversados abiertamente".

En esta línea explicó que desde este jueves comenzarán a analizar en profundidad el escrito de la jueza Tettamanti y la semana próxima se presentarán los agravios correspondientes ante la Cámara de Apelaciones. Al tiempo que dijo que "creo que en el mes de junio ya va a haber una resolución de Cámara".