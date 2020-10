Beto Gómez, el técnico más ganador del fútbol sanjuanino

Humberto Gómez nació un 20 de abril de 1954 en las inmediaciones de Avenida Libertador y calle Meglioli, específicamente en el conocido Callejón Gómez. Actualmente tiene 66 años, vive en Villa Krause, tiene a su esposa Estela y sus cuatro hijos: Horacio, Silvina, Cristina y Pablo.

El "Beto" comenzó a jugar al fútbol en el club de sus amores, Punteto, el equipo de calle Las Palmas que en esa época jugaba la Liga del Oeste, que era paralela a la Liga Sanjuanina de Fútbol. Allí jugaba contra equipos de Ullum, Zonda y Rivadavia como Sol Naciente, Punta de Rieles, Los Olivos y Cipolleti.

Gómez recuerda: "Todos los que jugábamos en Punteto, fuimos a hacer inferiores a Del Bono o a Desamparados. A mí me tocó ir a Del Bono y a otros amigos los llevaron a Sportivo. En ese tiempo era muy famoso el Baby Fútbol y yo jugué para Sanjuanino Juniors con grandes jugadores como el 'Turco' Alí, Jorge Pereyra, entre otros. Terminábamos de jugar ahí y nos llevaban a jugar con Del Bono que en ese tiempo jugaba en la C, por eso mi afinidad con Del Bono, aunque yo soy hincha de Punteto".

La carrera como futbolista no está tan marcada en la vida del "Beto" como la del técnico, ya que la obligación de ir al ejército cortó un poco su carrera dentro del verde césped y allí Gómez tuvo un recuerdo. "En Del Bono estaba de presidente 'Coco' Fernández y él me dijo que aprovechara de ir al ejército porque en ese tiempo la carrera de futbolista no iba a darme para comer", dijo y le agradeció aquel sabio consejo al expresidente bodeguero.

Luego vino su carrera como militar, la cual comenzó a sus 17 años y llegando a ser Suboficial Mayor, teniendo una carrera como militar muy exitosa. Durante su época de militar, le tocaba venir a la Provincia y aprovechaba para jugar al fútbol, pero luego tenía que irse a otra provincia y eso lo llevó a pensar en dejar el fútbol. La última vez que jugó, se retiró con la camiseta del club de sus amores, Punteto, en el cual una vez que dejó de ser jugador, pasó a ser técnico iniciando una carrera que ni él se imaginaba que iba a ser tan exitosa.

En su carrera como entrenador, tiene grandes hazañas que no muchos técnicos se pueden dar el lujo de contarlas. Pasó por muchos clubes como técnico, en los que se puso el buzo de DT fue en Alianza, Rivadavia, Marquesado, Trinidad, Árbol Verde, Unión, Desamparados, San Martín, Villa Obrera, Colón, Peñarol, Del Bono y hace casi cinco años que llegó a Juventud Unida y es el actual entrenador del equipo del Médano de Oro.

"Me decidí por ser técnico porque mi carrera como futbolista se me hizo muy complicada por los tiempos. Jugaba dos años acá y tenía que irme a trabajar a otra provincia y eso me costó mucho. Así que la última vez vine, me retiré como jugador en Punteto y ahí mismo empecé como técnico. Luego pasé a Del Bono donde estaba Melián como presidente y todos sus colaboradores que son grandes personas, me llevaron en un tiempo no tan fácil pero de todos modos nos fue muy bien porque logramos el ascenso. De ahí me fui a Colón de la mano de Don Pedro Campos (Padre), luego Dubós, quien fuera presidente de Desamparados me llevó a Sportivo allá por el `95 para dirigir en el Argentino A, en esa época sufrimos mucho en todo aspecto, con los viajes, con la parte económica, éramos muy pocos en ese entonces y ahora Sportivo lleva multitudes", señaló.

Luego recordó su paso por Villa Obrera donde marcó también una historia importante, "Nosotros ganamos el primer título oficial en Primera A en la Villa con un equipazo. Ese año 2000 ganamos el Torneo Apertura, el Oficial y al año siguiente también lo ganamos, lo que nos permitió ir al Argentino A en el 2001 y, por problemas extrafutbolísticos me tuve que ir. De ahí me fui a Unión y no paramos de ganar, salimos campeones consecutivos en el 2002 y 2003, luego vino Víctor Cabello y siguió el proyecto y también salió campeón en el 2004. Luego pasé a Del Bono, ahí formamos un equipo bárbaro donde conseguimos el ascenso de la B a la A", recordó.

Su carrera no se detuvo y continuó cosechando éxitos, ya que en el 2008 sacó también por primera vez campeón del Oficial a Árbol Verde. Pasó por otros clubes, pero hasta que hace unos cinco años recaló en Juventud Unida cuando éste estaba en la B, A la Juve lo ascendió dos veces y hoy por hoy el conjunto del Médano milita en la Primera División.