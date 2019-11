El Gran Premio Nacional, el Carlos Pellegrini y la despedida de Pablo Falero

Quedan tres grandes eventos para cerrar el año hípico, el Gran Premio Nacional -9 de noviembre en Palermo-, el Gran Premio Carlos Pellegrini -15 de diciembre en San Isidro- y la despedida del gran jockey uruguayo Pablo Gustavo Falero.



Este año tampoco hubo ganadores de la famosa Triple Corona. La Polla de Potrillos fue ganada por Miriñaque, el Gran Premio Jockey Club fue ganado por Roman Joy y ahora viene la gran revancha de estos dos caballos en el Gran Premio Nacional en Palermo.



Tanto Miriñaque como Roman Joy serán las figuras del Gran Premio Nacional, la carrera más antigua de la historia del turf argentino.



Su primera edición fue en 1884, bajo la presidencia de Julio Argentino Roca. Para la edición que viene en el 2019 Palermo promociona un pozo de 18.000.000 de pesos de incrementos, el mayor de la historia del turf nacional.



La carrera pinta para buena por la presencia de Miriñaqie y de Roman Joy. De todos modos no están solos. También hay que considerar a Tetaze, un pupilo del entrenador Juan Saldivia y Speedo, un pupilo del cuidador Juan Sebastían Maldotti. Son 11 potrillos de 3 años que irán por la gloria en un Nacional que tiene tufillo a buena carrera.



Ya después la actividad hípica se va al 15 de diciembre, día del Gran Premio Carlos Pellegrini que siempre ha significado la gran carrera del año. Es el último eslabón de la Cuádruple Corona y tiene carácter internacional. Por lo general suelen venir caballos de Uruguay, Brasil, Chile y Perú. Hay que ver si este año deciden venir del exterior por el valor del dólar.



Ese día puede haber otro hecho que hasta hoy se mantiene en secreto. Sería el día de la despedida del gran Pablo Falero, un jockey que el año pasado aseguró que "antes del 30 de diciembre de 2019 me retiro". ¿Será en el Carlos Pellegrini? Todo indicaría que sí.



Viéndolo correr a Pablo Falero en la actualidad uno se pregunta si esa despedida tiene razón de ser. Falero está hoy mejor que nunca. Tiene toda la magia encima y es como si los años no hubiesen pasado. Su estado físico es impecable y su ánimo está bien templado.



¿Es su familia la que presiona por el retiro? Gente de su entorno dice que no, que ha sido el mismo Falero quien se fijó el límite del año 2019. Todo queda ahí. Si se va, como ya parece un hecho concreto, el turf lo llorará por largo tiempo.