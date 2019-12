El hermano de la joven asesinada frente a su hijo en Grand Bourg contó que el prófugo es bipolar

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El hermano de la joven de 21 años que fue asesinada a puñaladas el sábado último en su casa de la localidad bonaerense de Grand Bourg frente a su hijo de 4 años contó que la pareja de ella y principal sospechoso por el femicidio, que aún está prófugo, padece un trastorno bipolar y que la víctima nunca lo había denunciado por violencia.



Así lo aseguró esta mañana en diálogo con los medios Daniel, el hermano de Florencia Ovejero, mientras que su otra hermana, Micaela, dijo que la Policía les informó que el presunto femicida, llamado Lucas, se presentó a las 3.30 de la madrugada de ese día en el Hospital Municipal del Trauma Federico Abete, en Pablo Nogués, con una herida cortante.



Según explicó Daniel, el día del hecho se levantó cerca de las 8 con los gritos de su mamá, que le pedía que le abriera el portón porque su hermana no le respondía.



"Lo vimos al nene que estaba en la ventana del comedor manchado con sangre y le pedimos que abriera la ventana, y nos dijo que Lucas (la pareja de la víctima) agarró un cuchillo y le empezó a 'pegar' a su mamá, y que ella 'estaba durmiendo'", relató.



"Después de forcejear la puerta me asomé a la habitación de mi hermana y la vi tirada entre la cama y el ropero, toda ensangrentada, y cuando la abracé le toqué el cuello y mis dedos entraban en las lastimaduras que tenía, yo mismo vi las puñaladas que tenía en el cuello y el pecho", siguió Daniel entre lágrimas.



Además, señaló que el ataque "habrá sido mientras Florencia estaba dormida" porque de lo contrario "ella se hubiera defendido", y que después del hecho el sospechoso "se llevó más de veinticinco mil pesos, todas las bebidas que habían comprado para las fiestas, la carne, yogur y leche del nene".



"Tampoco estaban los cuchillos en la casa, se llevó todo este hijo de puta, agarró un carro de supermercado, que era con lo que ellos iban a cartonear, cargó todas sus cosas y se fue", agregó.



En tanto, aseveró que la pareja de su hermana no había sido denunciado nunca por violencia de parte de la víctima y que sufría de trastorno bipolar, pero que "estando desde afuera se lo veía bien".



"Nosotros estamos tratando de decirle al intendente (de Malvinas Argentinas, Leo Nardini) que pida lo más rápido posible las cámaras de la estación de tren, entre Tortuguitas y Adolfo Sordeaux, porque las necesitamos urgente para saber si tomó el tren y hacia dónde", concluyó Daniel.



El hecho se registró en un domicilio ubicado en la calle Paso de los Andes al 1600, en el mencionado municipio del noroeste del conurbano bonaerense, donde Florencia fue presuntamente asesinada por su novio de 20 años.



Tras el hallazgo del cadáver, su familia dio aviso de inmediato al sistema de emergencias 911, tras lo cual efectivos de la seccional 1ra. de Grand Bourg acudieron al lugar y preservaron la escena del crimen.



Tras las primeras pericias, el médico policial estableció que en distintas partes del cuerpo la víctima presentaba varias heridas de tipo cortopunzantes, como así también había signos de estrangulamiento.



Interviene en la causa la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 22 descentralizada de Malvinas Argentinas, que dispuso las medidas correspondientes para localizar al sospechoso.