El hermano de Natacha Jaitt demandó al doctor Aníbal Lotocki

En el marco de la muerte de la modelo Natacha Jaitt, su hermano Ulises sigue buscando datos y aportando pruebas para llegar a dilucidar la causa de su deceso. Por este motivo demandó al doctor Aníbal Lotocki para que le facilitara la historia clínica de su hermana, para poder demostrar que ella no tenía antecedentes cardíacos, aunque el medico se negó a dársela.

“Voy a denunciar a Aníbal Lotocki por violación del secreto profesional junto al Hospital Pirovano para saber quién le filtró exámenes médicos privados de salud. ¿Por qué Lotocki estaba atrás de los estudios de mi hermana en el Pirovano? ¿A quién tendría que informarle?”, expresó Jaitt.

En el programa de Ángel de Brito, Lotocki sostuvo “no puedo darle la historia clínica de su hermana, no sé si él sabe lo que tiene o tenía. Nadie le salva la vida a nadie”. Luego agregó “un paciente cuando se opera se puede desmayar y no se hace RCP, se la acuesta y se espera. No presentó complicaciones, solo de una enfermedad crónica que se contagió antes que tiene que ver con su vida”, esbozó el facultativo.