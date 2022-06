El hombre “empalado”, comisario Padilla y otros: casos en los que fue cuestionado Ortega

El funcionario judicial Juan Pablo Ortega sigue generando polémica dentro del Poder Judicial. Nuevamente colegas lo investigan, esta vez, por meterse en una denuncia para que tenga buen puerto cuando por ley eso está prohibido, ya que es integrante de la Justicia. No es la primera vez que es cuestionado en su accionar. Desde el 2018 hasta hoy hay cuatro hechos en los que estuvo en tela de juicio.

La primera vez sucedió en un caso de homicidio en Santa Lucía. Ortega estaba de turno como secretario en el Juzgado Correccional y la Policía lo llamó desde el lugar del crimen para saber los pasos a seguir. El funcionario dio el OK para dejar el caso como muerte natural sin ir al lugar, ya que confió en el trabajo policial. Resultó que, después, descubrieron que el hombre, Ramón Escudero de 65 años, falleció a raíz de que fue empalado. Hubo críticas con Ortega por no asistir, pero lo dejó bien parado la norma penal que no establecía la obligación de estar en la escena del crimen y además el juez que siguió el caso criticó a los policías de la Comisaría 29° por contaminar la escena del crimen.

El segundo cuestionamiento llegó cuando como juez interino del Primer Juzgado Correccional instruyó la causa del comisario Gustavo Padilla, el jefe de del depósito judicial acusado de no cumplir con su rol de funcionario público. La defensa del ahora condenado Padilla recusó a Ortega por ser parte del Ministerio Público Fiscal y pasar a ser magistrado en Tribunales. Argumentó que no era compatible y que no existía parcialidad.

El tercer y cuarto caso son los más conocidos y por los que está en peligro de seguir trabajando en la Justicia. Ortega está acusado de encubrir al otro funcionario Mario Padilla en un caso de violencia de género al intentar convencer a la victima y expareja de Parisí a que no realice la denuncia. Ortega podría zafar del caso si su defensa prospera con el planteo de la excusa absolutoria argumentando que era amigo de ambos, tanto victima como victimario.

En el caso último, recién empieza la investigación preliminar y trata de establecer si Ortega tuvo influencias para una denuncia por abuso sexual avanzara en la Justicia. En los próximos días se sabrá si será imputado por la Fiscalía Delitos Especiales.

En este hecho a Ortega le cabría el delito de tráfico de influencias al aconsejar a la denunciante, que iba contra su expareja por un supuesto abuso contra la hija de ambos, una abogada de confianza; tratar de que, a través de un contacto en el juzgado, el veredicto de procesamiento saliera favorable y hasta de contactar a una perito de parte para que fuera contra lo que decían los peritos de Anivi.

El funcionario sigue en tela de juicio hasta ahora. Trabajando para la Justicia con asentamiento en Jáchal por ahora como una especie de penitencia, pronto se enterará de si futuro procesal terminó para bien o para mal.