El homenaje de ex Ratas Blancas a un disco clave de la banda llega a Rosario y Santa Fe capital

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El homenaje por los 25 años del disco “Entre el cielo y el infierno” de Rata Blanca encabezado por ex integrantes de esa banda se presentará el 14 de febrero en el Centro Cultural CAMco, en la ciudad de Santa Fe, y al día siguiente hará lo propio en la Asociación Japonesa de Rosario.



Se trata de la celebración encabezada por el baterista Gustavo Rowek, el guitarrista Sergio Berdichevsky, el cantante Mario Ian y el tecladista Gustavo Retamozo, todos ellos integrantes de la banda al momento de la grabación del disco.



A ellos se sumaron el bajista Rubén Trombini y el guitarrista José Velocet, con quienes ya tuvieron un exitoso debut el pasado 13 de diciembre con un show en el porteño El Teatrito.



“Entre el cielo y el infierno” fue grabado en Madrid y significó un viraje del grupo, que en ese momento contaba con un alto nivel de popularidad gracias al éxito de la canción “Mujer amante”, hacia un sonido más duro.



Este trabajo le significó a Rata Blanca una invitación para tocar en el festival “Monster of Rock”, en San Pablo, junto a Ozzy Osbourne, Alice Cooper y Megadeath.



De la banda original que grabó el disco sólo están ausentes en esta formación el bajista Guillermo Sánchez, fallecido en 2017; y el líder de la banda, el guitarrista Walter Giardino, quien es reemplazado por un ex integrante de su grupo solista.