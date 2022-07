La jornada de este miércoles estuvo marcada por un fuerte viento Zonda que afectó gravemente a algunos departamentos de la provincia. Uno de los focos más importantes se dio en la zona de Carpintería, en el departamento Pocito. Allí, un hombre de 71 años, logró salvar su vida de milagro cuando su vivienda fue alcanzada por las llamas y consumió rápidamente la casa prefabricada donde vivía, pero perdió absolutamente todo.

DIARIO HUARPE habló con Lucas Coria, de 71 años, propietario de la vivienda. Entre lágrimas dijo que perdió absolutamente todo. "Quedé sólo con lo puesto, se me quemó todo; hasta la documentación, la tarjeta para cobrar, todo. Fue cosa de unos minutos, las maderas comenzaron a arder y no pude hacer nada. Quise salvarla, pero si no salía, me moría", mencionó el jubilado, quien vive solo.

Según el relato del hombre, el fuego comenzó a unos 800 metros de su casa, cerca de las 17 horas. "Al lado de mi casa hay una casa abandonada que es un basural. Cuando me quise dar cuenta, ya tenía las llamas encima y no pude hacer nada", dijo el jubilado, quien manifestó que en más de una oportunidad habló con la dueña de la casa vecina para pedirle que haga una limpieza del lugar, advirtiendo que esta situación podía suceder. "Se lo pedí y ahora ya es tarde, perdí todo", insistió con amargura.

Durante el momento del hecho, el hombre se encontraba solo. "Lo primero que hice fue llamar al 911 y rápidamente un policía en moto, que se encontraba asistiendo en un foco metros más adelante, llegó hasta acá y me ayudó con baldes de agua, pero no pudimos hacer mucho más", agregó el hombre. Los vecinos también llegaron hasta la zona con agua para sofocar las llamas, pero el incendio se encontraba muy avanzado y el esfuerzo no fue suficiente.

En cuestión de minutos, la prefabricada de madera terminó envuelta en llamas y todas las pertenencias de Coria terminaron en cenizas. "Tenía dos dormitorios con dos roperos llenos de ropa. Se quemaron todos los muebles de la cocina, los electrodomésticos, el DNI, la tarjeta de cobro, los papeles del auto. Quedé sólo con lo puesto, quedé en la ruina misma", destacó el jubilado, quien no pudo evitar mostrarse angustiado y preocupado por lo que pasará de ahora en adelante.

"Había una caja de mercadería recién comprada en la cocina que me costó muchísimo, con mi sueldo de jubilado es muy difícil", reiteró sin poder disimular su tristeza.

Visiblemente afectado, Coria afirmó que todo lo que tenía era fruto de su esfuerzo. "Hace cinco años que vivo acá, es un terreno que me dejó mi padre y a casa la levanté con mis manos. Todo lo hice yo, desde los pisos hasta la galería donde me gustaba tomar mates o recibía visitas", añadió al borde del llanto y pese a haber quedado en la calle, se mostró agradecido con toda la gente que le brindó una mano y todos los que se ofrecieron a hospedarlo.

Para aquellos que quieran colaborar con Lucas Coria pueden comunicarse al 155314026.