El Índice de Precios al Consumidor porteño subió 4% en noviembre y acumula un alza de 49% en un año

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Índice de Precios al Consumidor en la Ciudad de Buenos Aires subió 4,0% en noviembre y acumuló un incremento de 49% en los doce últimos meses, informó hoy la oficina de Estadística porteña.



En noviembre, la variación de la inflación porteña respondió fundamentalmente a las subas en los rubros Alimentos y bebidas no alcohólicas, Transporte, Salud, Recreación y cultura y Restaurantes y hoteles, que en conjunto explicaron 60,3% del alza del Nivel General.



Alimentos y bebidas no alcohólicas promedió un aumento de 4,9% y aportó 0,83 puntos porcentual a la variación mensual del índice.



La difusión del índice de precios al consumidor de la Ciudad de Buenos Aires se concretó minutos antes de que el Indec dé a conocer la evolución de los precios registrada durante el décimo primer mes del corriente año.



Según la oficina de Estadística porteña, los principales impulsos provinieron de los subítems Frutas (26,0%), Carnes y derivados (5,1%) y en menor medida de Pan y cereales (3,9%).



Por su parte, Transporte registró un incremento de 3,7%, con una incidencia de 0,46 puntos porcentual, reflejando principalmente incrementos en los precios de los automóviles y de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar.



En noviembre el rubro Salud subió 4,5%, por alzas en los valores de los productos farmacéuticos y en las cuotas de medicina prepaga.



En tanto, Recreación y cultura aumentó 4,0%, debido fundamentalmente a la suba en el abono del servicio de televisión por cable y satelital.



Asimismo, el rubro Restaurantes y hoteles avanzó 4,1%, como resultado de incrementos en el precio de la comida consumida fuera del hogar.



En términos interanuales, las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas y Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles fueron las principales responsables del incremento de los precios minoristas, explicando el 33,2% de la variación interanual del Nivel General.



La aceleración de la trayectoria interanual del índice porteño respondió principalmente al mayor dinamismo de la tasa de suba de las siguientes divisiones: Alimentos y bebidas no alcohólicas 53,3% i.a (+1,7 p.p. respecto del mes previo) y Comunicaciones 73,0% i.a. (+11,7 p.p.).



Por el contrario, el rubro Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles aminoró su ritmo de suba hasta 41,5% interanual, fundamentalmente por la postergación de ajustes en las tarifas dispuestos por el gobierno nacional.