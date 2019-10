El "Indio" Solari fue invitado al partido despedida de Juan Riquelme

Carlos "Indio" Solari, que no ofrece conciertos en público desde el trágico recital ocurrido en marzo de 2017 en Olavarría, fue invitado a participar del partido de despedida del ex futbolista Juan Román Riquelme, el 12 de diciembre, en la Bombonera.



El músico, que aún no respondió la invitación, recibió la propuesta de tocar tres canciones en el estadio de Boca, hecho que -de realizarse- se constituiría en la más resonante aparición pública de Solari desde que anunció su alejamiento de los escenarios, según revelaron fuentes cercanas a ambos protagonistas.



Riquelme, ex jugador de Boca y el seleccionado argentino, programó su despedida para el 12 de diciembre en La Bombonera, en concordancia con la celebración del Día del Hincha de Boca.



El último concierto público de el líder de Los Redonditos de Ricota fue el 11 de marzo de 2017 en Olavarría, provincia de Buenos Aires, en el que fallecieron dos personas. Desde entonces emitió algunos pronunciamientos públicos y se conoció la biografía "Recuerdos que mienten un poco", del escritor Marcelo Figueras.



Solari había participado en un documental "Román", dedicado al jugador, dirigido por Sebastian De Caro y estrenado en 2017.



"Ya he escrito mi mirada de cómo jugabas vos al fútbol, no soy técnico pero disfruté mucho del tiempo que jugaste, ni hablar las maravillas que te he visto hacer en el campo de juego", fue el registro del "Indio" en aquel material.