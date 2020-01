El intendente de Morón dijo que Tarjeta Alimentaria "resolverá una demanda sensible"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El intendente de Morón, Lucas Ghi, afirmó hoy que la tarjeta alimentaria que el gobierno nacional distribuirá a 6.000 familias de ese distrito del conurbano bonaerense "viene a resolver la demanda muy sensible como es el alimento".



En declaraciones a radio El Destape, Ghi manifestó que en ese partido se entregarán tarjetas desde el lunes próximo a 6.000 familias y destacó que el beneficio alcanzará "a 11.000 personas".



Remarcó que el mecanismo "no implica ningún tipo de intermediación", sino que la recibirán "las mamás que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) de niños hasta 6 años, mujeres embarazadas a partir de los 3 meses y las personas con AUH que tienen discapacidad".



"No solo tiene una arista vinculada a algo tan importante como la seguridad alimentaria, que aborda a los sectores populares, sino que también impacta en los sectores medios", describió y celebró el "impacto gravitante que tendrá en la industria y en el comercio".



Sostuvo que "son 32 millones de pesos que que se van a volcar, junto con el Estado Nacional, todos los meses y que van a incentivar la producción de alimentos" y resaltó que "el entramado comercial va a poder capitalizar esos recursos porque eso se vuelva al consumo".



"Los comerciantes están esperando con mucha expectativa. Vienen de años de recesión y saben que esto irá a las góndolas", agregó.



Las tarjetas son entregadas sin necesidad de trámite previo ni intermediarios a quienes reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) y tienen hijos de hasta 6 años, así como a embarazadas a partir de los 3 meses que perciban la asignación por embarazo y personas con pensión por discapacidad, a partir del cruce de datos que realiza el ANSeS y las bases de datos de las AUH.



En total serán cerca de 2 millones de plásticos, que serán cargados con entre 4.000 y 6.000 pesos el tercer viernes de cada mes, según la cantidad de hijos que tenga el titular de la tarjeta.