Finalmente, y como lo había anunciado, el intendente de Rawson Rubén García decidió hacer enroque en las cabezas de las secretarías, teniendo como punto fundamental renovar el área de servicio que fue dónde más inconveniente hubo en los últimos meses. Pero también definió reducir la cantidad de cargos del gabinete y que otras áreas sean las que absorban estas secretarías.

Tal como había adelantado DIARIO HUARPE, cuándo García les pidió la renuncia a todos los funcionarios políticos tenía como objetivo renovar el área de servicio, mostrando que esta decisión fue parte de un coletazo por los conflictos con el sindicato Suoem que generó que no hubiera recolección de residuos por varios días en el departamento.

Ante esto es que, y según comunicaron desde el mismo municipio, a partir del 1 de enero del 2022 Elías Robert dejará la Secretaría de Gobierno para hacerse cargo de Ambiente y Servicios y así busca fortalecer el área con un hombre de confianza del mismismo jefe comunal. El cargo que deja Robert será ocupado por Guillermo Heredia.

Este cambio se había filtrado ya que luego de la operación del corazón a la que se sometió en Buenos Aires, el intendente encabezó varias discusiones con Ernesto Mestre y claramente no encontraban puntos de acuerdo. Por esto es que se avanzó con lo que se rumoreaba que era que Elías impulse el área de servicios que tantas críticas recibe de los casinos.

El otro gran cambio que definió el intendente, apoyándose en las facultades que le brinda artículo 59° inciso 4 y artículo 61° de la Carta Orgánica Municipal, determinó achicar el organigrama y que dos secretarías se acoplen a otras.

En este sentido Cultura se acoplará a Deportes y en el camino quedó Maite Peluffo quien era la que comandaba los destinos de la secretaría que a partir del 1 de enero desaparecerá. Además, la Producción y Empleo ingresa en el organigrama de Hacienda que seguirá a cargo de Guillermo Laría como desde el inicio de la gestión.

Mariela Arancibia, la ex secretaria de Producción y Empleo, no seguirá siendo parte del gabinete y deberá continuar su vida laboral en otro sitio ya que no ostenta un cargo de planta permanente municipal.