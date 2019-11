El intendente de Tres de Febrero dijo que "Cambiemos tiene que evolucionar y ser más plural"

POR AGENCIA TÉLAM

El intendente del partido bonaerense Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quien fue reelecto el domingo para un nuevo mandato al frente del municipio, advirtió hoy que "Cambiemos tiene que evolucionar y ser más plural", y se pronunció a favor de "hacer autocríticas de por qué pasó lo que pasó" en los comicios del domingo pasado.



"Hay que repensar para refortalecer Cambiemos, hay que hacer autocríticas de por qué pasó lo que pasó. Hay déficit económicos y también políticos", dijo Valenzuela en declaraciones a radio Milenium.



En ese sentido, sostuvo que "Cambiemos tiene que evolucionar y ser más plural" y manifestó que "Un ex presidente y ex gobernadora son referentes de peso".



"Nuestra referente en la Provincia de Buenos Aires es María Eugenia Vidal, de eso no hay dudas. Lo que sí esto amerita una mesa más amplia", expresó y dijo que "Alfredo Cornejo es un hombre de mucha referencia".



El intendente de Tres de Febrero afirmó que "con la Gobernadora vamos a tener posibilidad de influir en las políticas públicas a través del Senado, donde tenemos mayoría. Pero con autocrítica, no podemos negar que la situación amerita mirar algunas cosas".



Asimismo, expresó que "de algún modo creo que el voto deja equilibrios democráticos, mucho más de la foto de la PASO".



"Somos 62 intendentes en la Provincia de Buenos Aires. Hay una intendencia que está en disputa por ocho votos, que es Roque Pérez", sostuvo.



Y, consideró que "María Eugenia Vidal sale con una buena legitimidad, con bloques abultados en la legislatura de la Provincia.. Esto habla de equilibrios democráticos, no hay un cheque en blanco".



"María Eugenia estuvo en Tres de Febrero, para poner un ejemplo, la provincia es muy amplia y trabajó en algunos lugares que pudimos ganar como Mar del Plata", citó.



En ese sentido, afirmó que "claramente creo que el resultado del Conurbano se lee mucho más desde lo económico: ha sido un año muy duro" y sostuvo que "eso no se resuelve con más bajadas de la gobernadora, es una cuestión estructural que ha generado un malestar y eso es muy difícil de dar vuelta con una campaña".



"Hubo obras como nunca, la provincia estaba parada en 2015, no coincido con lo de tierra arrasada, seguramente faltan cosas y la provincia tiene mucho camino por recorrer", expresó el intendente.



Valenzuela afirmó que "En eso tengo la precaución de no enojarme como hacen algunos de mi espacio que dicen bueno, no hagamos más obras. No, son las dos cosas".



"El voto económico no tiene que ser peyorativo. ¿Cómo lo vamos a subestimar?. Son cuestiones que debemos atender. Una cosa tiene que ver con el corto plazo, con un bienestar de lo cotidiano y lo otro es lo que transforma la vida de las personas", advirtió.