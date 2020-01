El intendente de Villarino respaldó al gobernador Kicillof en la sanción de la Ley Impositiva

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El intendente de partido bonaerense de Villarino, Carlos Bevilacqua, respaldó hoy al gobernador Axel Kicillof tras el encuentro en La Plata, al afirmar que "independientemente de los colores partidarios" hay que "apoyar para que le vaya bien, porque si le va bien al gobernador nos va ir bien a todos los bonaerenses", afirmó.



"Cada uno dio el pantallazo de su distrito, la realidad que vivimos", precisó el jefe comunal de Villarino al referirse a la reunión que mantuvo junto a una docena de jefes comunales, del opositor Juntos por el Cambio, con Kicillof en la capital bonaerense.



Bevilacqua, en declaraciones a Radio Bahía Blanca, expresó que Kicillof estaba preocupado para que se destrabe el debate legislativo del proyecto de Ley Impositiva 2020 y les advirtió sobre "las consecuencias que trae la no aprobación a los intendentes" de la provincia de Buenos Aires, dijo.



"En ese caso le manifestamos, quienes tenemos representación legislativa, como en nuestro caso con una diputada provincial y Chivilcoy con otro, que asumíamos el compromiso y la responsabilidad de acompañar y dar las herramientas al gobernador", aseguró.



El intendente agregó: "Entendemos lo que se necesita y lo que es importante para una persona que tiene responsabilidad de gobierno" y sostuvo que "hay veces que algunos políticos juegan a la política y la verdad lo que estamos todos los días en la trinchera y con gestión de gobierno no estamos para jugar a la política o tratar de negociar un puesto".



Bevilacqua agregó que el gobernador le dijo que "conocía el distrito, lo había recorrido" y además se comprometió a volver a recorrer "cada uno de los distritos".



"Me manifestó la preocupación que tenía por el gran problema económico que tiene la provincia", y además insistió en la importancia de sancionar la ley para tener "los instrumentos para salir", agregó.



"Me parece que todos tenemos que ser responsables, no es momento de estar jugando políticamente, si sos oficialismo, oposición, acá todos tenemos que tirar juntos del carro y tratar de darle los instrumentos al gobernador", afirmó el jefe comunal de Villarino



Bevilacqua comentó que previo al encuentro con Kicillof mantuvo un encuentro junto con sus pares de Carlos Sánchez, de Tres Arroyos, Juan Nosetti, de Salliqueló y Guillermo Britos, de Chivilcoy con la ministra de Gobierno, Teresa García y el jefe de Gabinete Carlos Bianco.