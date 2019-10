El intendente electo de Río Gallegos no aumentará impuestos y tendrá un gabinete ampliado

El intendente electo de Río Gallegos, Pablo Grasso, anticipó que no aumentará los impuestos durante los primeros seis meses de su gestión y que tiene como objetivo conformar un gabinete ampliado.



"Durante los primeros seis meses no vamos a aumentar los impuestos" porque "queremos que la gente vuelva a confiar en el municipio", declaró a Télam el dirigente kirchnerista ganador de la elección de intendente de la capital de la provincia de Santa Cruz en las elecciones del domingo.



También anticipó que ya ha considerado la posibilidad "de un gabinete ampliado" con representantes de otros sectores políticos.



"El trabajador municipal debe estar nuevamente al servicio de la gente", subrayó Grassoi.



"Luego nosotros buscaremos las políticas tributarias para poder empezar a gestionar, porque no todo es plata", agregó.



Grasso volvió a insistir en el denominado eje nación-provincia-municipio al considerar que "nosotros al tener a Alicia (Kirchner) acompañándonos y a Alberto (Fernández) y Cristina (Fernández de Kirchner) en el orden nacional, las obras pueden ser distintas, puede venir otro horizonte".



"No vamos a criticar a la gestión que se va" ni considerar la posibilidad de denuncias sobre la actuación del intendente saliente, Roberto Giubetich (Ucr-Cambiemos) y su equipo, apuntó.