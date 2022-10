El Internet más rápido de San Juan lo ofrece una empresa local

Un logro, de esos que motivan. En septiembre la firma sanjuanina On Power logró superar la media local en velocidad de conexión y por encima de las empresas de telefonía tradicionales.

Con 107,6 Mb/s y en base a 571 test, la firma quedó con el primer lugar y en base a mediciones de nPerf, una herramienta que mide la calidad de la conexión de internet. “Esta página lo hace en forma automática y a través de los usuarios, es una buena medición porque acaba con el tabú de que en San Juan tenemos de 5 a 10 megas promedio de velocidad, por lo que es un buen dato cuando el tema conectividad local tiene sus cuestionamientos”, dijo Andrés Olivieri, gerente comercial de On Power y quien junto a Facundo Caselles, gerente general, forman parte de esta buena nueva.

La empresa está hace cinco años en el mercado, nació como servicio de consorcio, continuó como servicio inalámbrico y hace año y medio incorporó la conexión por fibra óptica.

“Con el servicio inalámbrico nosotros tenemos posibilidad de distribuir hasta 80 megas por cada 50 clientes, mientras que con la tecnología de fibra podemos repartir cada 64 clientes 4000 megas, digamos capacidades muy superiores que permiten que el ancho de banda esté disponible en todo momento”, explicó Facundo, quien agregó que esto permite que un usuario pueda utilizar múltiples televisores, consolas o realizar varias actividades on line en forma simultánea.

Asimismo, el servicio de Wifi que brindan es el Wifi 5 al que denominaron como “retrocompatible”, esto permite que los clientes puedan conectarse independientemente de la tecnología con la que cuenten, es decir, desde dispositivos tope de gama hasta versiones más económicas.

En cuanto a su estrategia para fidelizar clientes, desde septiembre la empresa duplicó la velocidad de sus servicios. De 50 Mb a 100, de 100 Mb a 300 y de 300 Mb a 600, todo por el mismo precio y con el fin de posicionarse como uno de los proveedores con más capacidad y velocidad para los usuarios. “También nuestra visión como empresa es la de ayudar a todas las movidas de consumo que hay actualmente, nos referimos a la comunidad gamer, creadores de contenido, casters y tiktokers”, detalló Facundo Caselles.

Por otra parte y como aspecto al que consideran fundamental, es la de brindar un servicio que ante cualquier inconveniente se pueda solucionar en el día y a través de los expertos IT, además de una atención personalizada en la que el cliente pueda realizar sus consultas en forma directa a los técnicos “y no mediante un Bot que se convierte en un efecto bucle que termina desgastando y que no resuelve lo que cliente requiere”, resaltaron.

La cobertura de servicios abarca principalmente Rivadavia, cuyo centro núcleo se encuentra ubicado entre Libertador, Hipólito Irigoyen (ex San Miguel) y Central. Por San Miguel abarca el Barrio de Profesionales, la Villa del Bono y hacia el sur el Barrio Centinela I hasta casi calle Dr. Ortega.

Los planes

Pro Fibra (fibra óptica)

100 Mb $3000

300 Mb $4150

600 Mb $4780

Inalámbrico

Plan 6Mb $2200

Plan 8Mb $2800

Plan 12Mb $3300

Pro (cableado)

Pro12Mb $2500

Pro25Mb $3000

Pro50Mb $3500