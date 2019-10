El italiano Andrea Gaudenzi será el nuevo presidente de la ATP

POR AGENCIA TÉLAM

El ex jugador italiano Andrea Gaudenzi resultó electo por unanimidad como nuevo presidente de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), cargo que estaba vacante y que ejercerá a partir del 1 de enero próximo.



Como jugador, Gaudenzi llegó a ocupar el decimoctavo puesto del ranking en 1995 y ahora resultó proclamado por unanimidad por el Board de directores de la ATP, que nuclea a los jugadores profesionales de todo el mundo.



"No veo la hora de empezar a trabajar por el futuro del circuito y por hacer cada vez más fuerte, exitoso y popular este deporte, que atraviesa una de las épocas más extraordinarias de la historia", señaló el nuevo titular de los tenistas según la agencia ANSA.



"La ATP ocupó un papel central en mi vida y tener hoy la oportunidad de presidirla es para mí un verdadero honor", resaltó Gaudenzi, de 46 años, quien en 1990 ganó los torneos junior en Roland Garros y el US Open. Como profesional conquistó tres títulos (Casablanca 1998, Pörtschach y Bastad 2001) y jugó 31 partidos para Italia en Copa Davis.



Retirado del circuito, se graduó en Derecho en Bologna y, también, estuvo a cargo de las carreras de los tenistas italianos Fabio Fognini y Andreas Seppi.



Entre los numerosos mensajes de bienvenida y felicitaciones del mundo del tenis, Gaudenzi recibió el apoyo de Novak Djokovic, presidente del Consejo de Jugadores de la ATP, que expresó: "Como ex jugador ha caminado en nuestros zapatos y también se ha convertido en un empresario exitoso después de su carrera como tenista, por eso tiene todas las cualidades para liderar el Tour y esperamos trabajar juntos para el beneficio de los jugadores y el deporte en general”.