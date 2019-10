El jefe del operativo militar se diferencia de Piñera y dice que no está "en guerra con nadie"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El jefe de Defensa Nacional y máxima autoridad del operativo militar desplegado en Chile por las masivas protestas iniciadas el jueves, general Javier Iturriaga, desdijo hoy al presidente Sebastián Piñera al afirmar que "no está en guerra con nadie", como había afirmado el mandatario.



El jefe militar brindó una conferencia de prensa a primera hora de la mañana para trazar un balance sobre lo ocurrido durante esta madrugada en la Región Metropolitana tras las jornadas de protestas del fin de semana.



En ese marco, Iturriaga dijo estar "conforme" con lo que vieron durante el recorrido aérea por Santiago y sorprendió al diferenciarse del tono con el que Piñera se refirió a la situación del país.



"Soy un hombre feliz, no estoy en guerra con nadie" respondió ante la consulta de un cronista que le preguntó si estaba de acuerdo con las declaraciones del mandatario, quien anoche dijo que el país estaba en guerra, según un video viralizado en Twitter y reportes de medios locales.



Piñera había agitado un escenario bélico durante una conferencia de prensa que brindó anoche rodeado de militares, en la que aseguró que estaban "en guerra contra un enemigo poderoso e implacable que no respeta a nada ni a nadie”.



Según el presidente chileno, “el único propósito” de ese enemigo es el de “producir el mayor daño posible” y agregó: “Ellos están en guerra contra todos los chilenos que quieren vivir en democracia”.



En sus declaraciones de esta mañana, Iturriaga confirmó que son 8.700 los efectivos militares y policiales desplegados en la Región Metropolitana de Santiago, pero consideró que "no son suficientes para contener la situación".



No obstante, el encargado de la emergencia aseguró que la capital se encuentra en calma y se está intentando volver a la normalidad.



"Les pido que me ayuden a difundir tranquilidad a la población a que salgan a sus actividades normales. Está prevista la apertura de 16 supermercados en algunas comunas para que la población pueda desarrollar su vida lo más normal posible", agregó el militar.



Según el último balance oficial, suman 10 las personas que murieron en acciones violentas ocurridas durante las protestas, en todos los casos en incendios intencionales originados en comercios.