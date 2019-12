El juez Bonadio elevó a juicio oral el caso de las supuestas coimas en corredores viales

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El juez federal Claudio Bonadio elevó a juicio oral y público la causa en la que se investiga el supuesto pago de sobornos por parte de las empresas que explotaban las rutas con peajes durante la gestión kirchnerista a funcionarios de ese gobierno.



Los principales ex funcionarios implicados en la causa -que es un desprendimiento del caso de los cuadernos- son el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi) Claudio Uberti.



La investigación se inició a partir de la declaración Uberti, como arrepentido del caso de los cuadernos, en el que también intervinieron el juez Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.



El ex funcionario kirchnerista había asegurado que durante su gestión había recibido coimas de las empresas que debía controlar, y que ese dinero luego era entregado al fallecido ex presidente Néstor Kirchner o a De Vido.



Por esta causa el juez Bonadio también había procesado a la ahora vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero la Cámara Federal porteña revocó esa resolución porque entendió que no había elementos para involucrar a la ex mandataria con la supuesta maniobra.



"Los pagos ilícitos fueron detectados entre los años 2003 y mediados de 2007. Es decir, una ventana temporal que abarca todo el desempeño de Claudio Uberti en el Occovi, pero que precede al momento en que la imputada asumió sus funciones como primera mandataria", habían detallado los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.



En esta causa, De Vido, Uberti y el empresario Marcelino Miguel Aznar fueron procesados como organizadores de una asociación ilícita en concurso con el cohecho; además, otros siete empresarios fueron procesados por las supuestas coimas.