El Kun Agüero vuelve a jugar al fútbol: "Empecé a entrenar"

El Kun Agüero anunció en las últimas horas que regresará al fútbol, emocionando a los fanáticos. El exdelantero del Manchester City e Independiente alegró a sus fieles seguidores. Luego de un comunicado que hizo, su nombre quedó casi como tendencia en redes sociales. El club ecuatoriano Barcelona expuso oficialmente que Sergio volverá a jugar un partido el próximo 28 de enero.

"Espero con ansiedad estar ahí y divertirme. Estoy controlado por el tema de mi corazón, pero me siento muy bien, tengo un chip para llevar el control, por lo que sí podré jugar. Dentro de 15 días voy a jugar un partido en Barcelona, pero en España", fue lo que indicó Agüero al comienzo de sus palabras, en una entrevista que le brindó al canal oficial de Twitch del equipo.

Luego, el exatacante de la Selección Argentina expresó: "Me confié de que mi cuerpo estaba bien, y lo que pasa es que cuando jugas mucho sin entrenamiento, tuve una molestia, pero ahora me puse las pilas, contraté un fisio y estoy entrenando para poder divertirme, llegar al partido y sentir otra vez que va a ser la primera vez que después de un año pise una cancha de once y en un estadio".

Más detalles del Kun Agüero

"Yo estoy incluido para un partido pero no para toda la temporada. Veremos si estoy para toda la temporada (bromeó), pero vengan, los invitamos a que disfruten. Van a ser unos lindos días y el día del partido vamos a pasarla bien y espero que disfruten", agregó también el reconocido goleador histórico de los "Citizens". Cabe recordar que el Kun dejó el fútbol por una afección cardíaca.

Para cerrar, Sergio Agüero aseveró: "Yo siempre digo que la gente disfrute, viva el momento que esos momentos no vuelven. Disfrutar con familia, amigos, hijos… Es momento de poner la cabeza en alegría y disfrute de los momentos". Sin lugar a dudas, los fanáticos del buen fútbol estarán atentos a lo que pueda desplegar el exAtlético de Madrid en el campo de juego del Barcelona de Ecuador.