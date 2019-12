El líder Liverpool superó a Watford por la Premier League

Liverpool, líder invicto de la Premier League del fútbol de Inglaterra, superó hoy en su cancha a Watford, último, por 2 a 0, en el partido que dio inicio a la fecha 17.



Los dos goles del encuentro, disputado en el estadio Anfield Road, fueron obra del egipcio Mohamed Salah a los 38m. del primer tiempo y 45m. de la segunda etapa.



El equipo del alemán Jürgen Klopp, quien extendió su contrato con la entidad hasta el 2024, reúne 49 unidades, merced a 16 triunfos y un empate, y va en busca de su primera Premier League desde su creación en 1992.



El vigente campeón de la Champions League, clasificado a los octavos de final de la presente edición y que disputará el miércoles venidero en Qatar la semifinal de la Copa Mundial de Clubes ante Monterrey de México (superó al club qatarí Al Sadd 3-0), aumentó la distancia sobre sus inmediatos perseguidores, el Leicester (39) y el Manchester City (32).



Por su parte, Watford, que cuenta en el plantel con el volante tucumano ex River Roberto Pereyra -no participó del juego de hoy por lesión-, se ubica último con nueve puntos, producto de una victoria, seis empates y diez derrotas.



La jornada se completó con Burnley 1-Newcastle (Federico Fernández) 0; Chelsea 0-Bournemouth 1; Leicester 1-Norwich 1; Sheffield United 2-Aston Villa 0; Southampton 0-West Ham 1.



Mañana: Manchester United (Sergio Romero y Marcos Rojo)-Everton; Wolverhampton-Tottenham (Paulo Gazzaniga); Arsenal (Emiliano Martínez)-Manchester City (Sergio Agüero y Nicolás Otamendi).



Lunes: Crystal Palace-Brighton And Hove.







-Posiciones-



Liverpool 49 puntos; Leicester 39; Manchester City 32; Chelsea 29; Sheffield United 25; Manchester United y Wolverhampton 24; Tottenham 23; Arsenal, Crystal Palace y Newcastle 22; Burnley 21; Brighton And Hove, West Ham y Bournemouth 19; Everton 17; Aston Villa y Southampton 15; Norwich 12; Watford 9.