El llamativo festejo de Barón tras alcanzar los 6 millones de seguidores

La cantante y actriz Jimena Barón llegó a los 6 millones de seguidores en Instagram y su “festejo” fue raro.

“Hola, soy j mena y tengo 6 millones de seguidores. Quisiera haber subido otra foto pero acá estoy, tejiendo. Tuve un día bastante de ano, recién cancelé el telo porque me vino y pareciera que mis ovarios se están suicidando con una trincheta oxidada. También me broté toda la cara (pueden contar los granos haciendo un simple zoom a la foto) me siento tan hermosa!”, así se expresó.