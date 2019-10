El maíz concentró las operaciones en Rosario con aumento en sus precios

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Las operaciones por maíz acapararon la mayor parte de los negocios en el recinto de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) con subas en sus precios, en una jornada que estuvo marcada por una escasa actividad a nivel general.



La oferta por maíz con descarga avanzó US$ 1 con respecto a ayer y cerró a US$ 135 la tonelada, mientras que el precio por el cereal contractual sin descarga se ubicó en US$ 136 la tonelada.



Con descarga en diciembre el precio fue de US$ 138 y para diciembre se posicionó en US$ 140.



En lo que respecta al maíz de la próxima campaña, el valor abierto por el cereal con descarga entre marzo y mayo aumentó US$ 3 y se ubicó en US$ 145 la tonelada.



Por el maíz de segunda se ofreció para las posiciones de junio y julio US$ 135 y para agosto y septiembre US$ 131.



La soja condición fábrica se negoció a US$ 240 la tonelada, sin cambios con respecto a ayer.



La oferta de compra por trigo con descarga hasta el 10 de noviembre se ubicó en los US$ 170 la tonelada.



Para el cereal con descarga en noviembre y diciembre, el mejor valor abierto fue de US$ 165 la tonelada, US$ 2 menos que ayer.



Para la descarga entre el 15 de diciembre y el 15 de enero el mejor valor fue de US$ 168; para enero, US$ 168; y para febrero, US$ 171.