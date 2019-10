El maíz fue el protagonista en el mercado de granos de Rosario

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El maíz fue el grano más comercializado de la jornada en el recinto de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), tanto en el segmento disponible como en el diferido, en un contexto de caída en las operaciones en la plaza bursátil respecto a ayer.



A pesar de haber contado con un mayor nivel de actividad, el mejor valor ofrecido por maíz con descarga inmediata fue de US$ 135 la tonelada, mismo precio con el que finalizó la sesión de ayer.



En el segmento diferido de la presente campaña, para la descarga en noviembre se ofreció US$ 135 la tonelada y para diciembre US$ 140.



En cuanto al maíz de campaña próxima, el valor abierto ofrecido para el cereal con descarga entre febrero y mayo de 2020 fue de US$ 140.



Para el maíz de segunda, el precio ofrecido para la descarga en junio fue de US$ 137 la tonelada; julio, US$ 135; y agosto y septiembre, US$ 133.



En cuanto a la soja, el precio ofrecido abiertamente por parte de la industria se mantuvo en niveles similares a la jornada previa, al ofrecerse en US$ 242,5 o $14.500 la tonelada.



Por el trigo con descarga, el mejor precio de compra fue de US$ 169 la tonelada.



Para la descarga en noviembre y diciembre el mejor valor abierto también fue de US$ 169; enero, US$ 172; febrero, US$ 174; y marzo, U$ 176.