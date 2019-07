El maltrato de Fernández contra el periodismo y la libertad de expresión

La libertad de expresión es un derecho humano del cual los principales vigilantes son los periodistas. Esta tarea es fundamental para que el conjunto de la sociedad goce de una mayor transparencia en todos los órdenes, pero también para que los valores de la democracia y la república no seas avasallados por prácticas censuradoras propias de las épocas más oscuras de este país.

La principal materia prima del periodismo es la información, la misma que luego nutre a la sociedad para que haya una construcción colectiva y un espíritu crítico. Por tanto, el ejercicio del periodista consta en preguntar, investigar, interpelar y obtener las respuestas que el conjunto de los ciudadanos demanda sobre los diversos temas que luego ocupan los espacios de los medios de comunicación.

Esta acción toma especial relevancia en épocas electorales, pues es necesario que el votante conozca fehacientemente a los candidatos y a que a través de la voluntad popular los cargos electivos sean cubiertos por mujeres y hombres íntegros.

Ejemplo de este ejercicio de la profesión es lo que sucedió este miércoles a la salida de Comodoro Py cuando un nutrido grupo de trabajadores de prensa esperó a que saliera el precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, luego de declarar como testigo en la causa que investiga la firma del Memorándum con Irán durante el gobierno kirchnerista.

En las escalinatas de los tribunales, el exjefe de Gabinete de Néstor Kirchner se mostró molesto con la requisitoria periodística de la movilera Mercedes Ninci, quien le recordó que “usted había dicho que al firmar el pacto con Irán, Cristina Kirchner había encubierto a los autores del atentado”. Alberto Fernández explotó con furia y menospreció la pregunta de la periodista al decirle visiblemente enojado que “además de escuchar, tenés que leer”.

El miércoles de furia del precandidato presidencial contra el periodismo continuó por Radio La Red cuando el periodista Jonathan Viale intentó entablar una entrevista, mientras que lo que recibió de su interlocutor desde el principio fueron cuestionamientos por las preguntas.

Viale le recordó a Fernández el incidente con Ninci de la mañana, ante lo cual el aspirante al sillón de Rivadavia deslizó con malhumor: “Si empezamos así no tiene sentido, vos definí también, dale. ¿Qué otra definición tenés? ¿Que me llevo mal con el periodismo?” Durante los minutos que duró la conversación, Fernández se dedicó a minimizar las preguntas de Viale y hasta llegó a interpelarlo en un clima de tensión.

El día para Alberto Fernández cerró de la misma manera. Al llegar a Córdoba para reunirse con el gobernador Juan Schiaretti, no quiso responder preguntas y se molestó ante la insistencia del cronista Héctor Emanuele, de Telefé Córdoba. “Basta, así no. Así no se ejerce tal profesión. Esto no es periodismo”, expresó fastidioso el precandidato cuando el periodista intentó hacerle una pregunta.

Ante esto es preciso reafirmar con fuerza que el desarrollo del trabajo periodístico debe ser absolutamente independiente, alejado de todo tipo de presiones y censuras para que todos los periodistas puedan ejercer su labor libremente y sin temor a represalias.