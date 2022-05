El Marginal 5: Toda la información de la última temporada de la serie de Netflix

Este miércoles 4 de mayo se estrenó la quinta y última temporada de El Marginal, la serie argentina que tanto ha dado para hablar. El estreno se dio a las cuatro de la mañana y ya está entre lo más visto en el país en Netflix. Por esos motivos, está nuevamente en las tendencias de las redes sociales. En esta oportunidad, la serie develará la historia que continua con el reencuentro de Pastor, Mario Borges y Diosito en el penal de Puente Viejo.

Pablo Culell, cofundador de Underground Producciones y productor general de “El marginal”, habló con Télam en las últimas horas y dejó varias frases interesantes sobre lo que sucede en la última parte de la historia. Entre lo más hablado, el mencionado afirmó que el final seguramente sorprenderá a quienes esperaban algo distinto. Por ello, la incertidumbre es enorme entre quienes aún no la ven.

¿Final impensado en El Marginal?

”Recuerdo que Sebastián Ortega trajo la idea de hacer una serie popular, contundente, con el género carcelario nuevamente como lo habíamos hecho en ‘Tumberos’. Como la TV Pública nos estaba pidiendo en aquel entonces una serie nuestra, pensamos que de la misma manera que en América hace 20 años, que era un canal de poca audiencia y fuimos con una ficción y la rompimos, tal vez algo así también podía llamar la atención en un canal que llega a todo el país pero que no tiene grandes niveles de audiencia”, destacó Culell.

Por otra parte, también destacó: “Volvimos a ese mismo set, que era un escenario apoteótico y te metía de lleno en un realismo increíble que dio un potencial en cuanto al impacto visual incomparable”. Como podía esperarse, felicitó en especial “el trabajo de campo, investigando las cárceles, investigando esos mundos y el gran hallazgo de casting para dar forma al elenco".

"Una historia carcelaria genera ante todo mucha curiosidad y morbo. Se mezcla la catarsis que el público hace ante la violencia extrema con conocer estos submundos que todos sabemos que existen pero no todos lo transitan. También la contradicción del ser humano, ese lado B que interpela sobre la violencia, la justicia, la libertad, la naturaleza humana. Pero más allá de cualquier lectura intelectual que se le quiera dar, hay un gran entretenimiento, pura y exclusivamente. Si la gente no se entretiene, no pasa a ser popular", completó el productor de El Marginal.